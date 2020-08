Capelli scalati lunghi: le tendenze a cui ispirarsi

Romantici, sbarazzini, versatili: sono i capelli scalati lunghi, che si portano seguendo alcune delle più belle tendenze degli ultimi anni. I capelli scalati, in generale, hanno moltissimi vantaggi. Hanno volumi variabili, ciocche che ravvivano i profili e che permettono di dare movimento alla chioma, indipendentemente dal fatto che il taglio sia corto, medio o lungo.

In particolare, i capelli scalati lunghi consentono di dimenticare una certa piattezza e banalità tipiche del taglio pari, incorniciando il viso con ciocche più corte, ma permettendo di non rinunciare alla femminilità delle lunghezze. Questo tipo di taglio riesce a regalare chiaroscuri particolari anche alle colorazioni uniformi, e gioca ancora di più con colorazioni di tendenza come colpi di sole, flamboyage e balayage, moltiplicandone i riflessi cangianti.

A chi stanno bene i capelli lunghi scalati? Sarete felici di sapere che stanno bene un po’ a tutte. Riescono a valorizzare e a “domare” i ricci e animano i lisci.

Naturalmente, vanno scelti insieme al parrucchiere di fiducia in base alla forma del viso. Con il volto tondo, è opportuno concentrare il volume nella parte superiore della testa e lasciare che ciocche più lunghe della mascella incornicino e sfinino il volto. Con il viso lungo, invece, meglio dare volume alle zone laterali per riequilibrare la silhouette della testa.

Grandi protagoniste delle ultime tendenze sono la frangia (da portare scalata, a ciuffo o pari, liscia, per un contrasto affascinante con la scalatura mossa) e la scriminatura centrale, da preferire con lineamenti del viso regolari.

Capelli scalati lunghi: lisci, mossi e con frangia

Volete conoscere tutte le altre tendenze a cui ispirarsi per i capelli scalati lunghi? Le abbiamo scovate per voi.

Lisci senza frangia

I capelli lisci lunghi grazie al taglio scalato non sono mai banali e le chiome riescono a guadagnare movimento e effetto. La proposta con riga centrale è molto sensuale e sta bene soprattutto a chi ha dei lineamenti regolari del volto.

Con frangia lunga spettinata

Questo taglio spettinato è decisamente il preferito della redazione. Spettinata la lunga frangia, da portare con una scriminatura centrale fintamente “distratta”, spettinate le lunghezze. Un mood che parla di libertà e spensieratezza, particolarmente adatto alla bella stagione.

Con beach waves

Le onde naturali, le beach waves, sono una tendenza intramontabile. Con una scalatura più o meno marcata incorniciano il viso e ricordano i capelli asciugati all’aria e al sole in spiaggia. Stanno bene con una frangia pari, sfilata o senza frangetta.

Mossi con frangia pari

Ha un sapore leggermente vintage questa tendenza che abbina i capelli lunghi scalati in versione mossa a una frangia pari, che si porta leggermente lunga e un po’ bombata. Il tipo di scalatura dei capelli, poi, va scelto come già accennato in base alla forma del viso, per valorizzarlo.

Con ciuffo lungo

Non solo frange e righe centrali, che comunque rimangono le tendenze maggiormente in voga. Il taglio lungo scalato si può portare anche con una riga laterale che dà vita a un lungo ciuffo. Una proposta sobria, elegante e chic, che sta bene alle donne di tutte le età.