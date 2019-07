Cappello di paglia: 3 outfit con cui indossarlo

Tempo d’estate, tempo di liberarsi di rigidità e formalità anche negli outfit, tempo di cappello di paglia! Questo accessorio, insieme alle borse di paglia, sta conoscendo un nuovo periodo d’oro sull’onda del revival anni Sessanta. Fa subito diva in vacanza, si abbina facilmente ed è disponibile in infinite varianti e colorazioni.

L’unico difetto? Non è adatto a look eleganti e da ufficio. Ma che importa, quando nella testa ci sono solo viaggi, vacanze, aperitivi con le amiche e passeggiate al mare?

Sappiamo di avervi già convinte a fare dei cappelli di paglia un must have per l’estate. Ecco dalla redazione un altro incentivo: 3 outfit con cui indossarlo, con consigli per gli abbinamenti da cui lasciarsi ispirare.

Cappello di paglia: outfit chic

Ampio e con tanto di fiocco ton sur ton, il copricapo Mango è da vera star. L’abbinamento con il tubino nero di Patrizia Pepe in cotone tecnico bi-elastico, con tagli couture, è ardito ed estremamente chic. Grazie anche al sandalo dorato in pelle laminata con cinturino alla caviglia, listini sul davanti e tacco a stiletto di Twinset.

Cappello di paglia: outfit casual

Cappello di paglia vuol dire soprattutto mare, piscina, libertà. Ideale comporre per queste occasioni un look casual, adatto a passeggiate e gite, con una blusa ovesize a sottili righe di Mango, esclusiva online e adatta anche in gravidanza, e le espadrille Castañer Carol in un bel rosso. E in testa? Il più classico dei brand, Borsalino, grazie all’elegante cappello a tesa larga in paglia di Firenze color oliva e nastro in canneté blu.

Cappello di paglia: outfit romantico

L’allure boho del brand Free People “sprizza” dalla tua bianca Paloma, con scollo profondo, inserti di pizzo a pantalone ampio. Perfetto l’abbinamento con il cappello in paglia Missoni a tesa larga con pattern multicolor e il mocassino Michael Kors in pelle pieno fiore con l’innovativo ciondolo con logo, che conferisce ai mocassini Lillie un fascino particolare (qui per acquistare il mocassino).