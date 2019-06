Look estate 2019: i più belli secondo le tendenze

Stampe floreali, vita alta, abiti e top monospalla sono solo alcune delle tendenze della moda Primavera-Estate 2019 con cui si possono comporre look freschi e adatti ad outfit da giorno come da sera.

Se tra i colori domina il corallo (ma anche il nero non conosce tramonto), vestiti e gonne si animano con fantasie a fiori, animalier o in divertenti pois. Gli abbinamenti più trendy dei look estivi? Che siano arditi e originali, soprattutto personalissimi; capaci di mixare scarpe e borse di tendenza, accostare pezzi cheap con capi luxury con grande disinvoltura (come ha insegnato a fare una regina di stile come Letizia Ortiz).

La redazione di DireDonna ha pronti 5 tips per comporre look da giorno e da sera secondo le tendenze di stagione.

1. Tendenza floreale

Morbida dalla linea svasata la gonna di Zara in stampa floreale con orlo asimmetrico, da abbinare con la canotta in cotone bianco di Madewell con fiocco che può essere regolata per adattarsi a qualsiasi taglia. Ai piedi, sandali bianchi flat di ATP Atelier ispirati ai classici in stile gladiatore.

2. Look estate 2019: ossessione monospalla

Spopolano i capi monospalla nella moda Primavera-Estate 2019: Self-Portrait propone una blusa in pizzo sangallo bianco con scollatura asimmetrica e graziose rifiniture arricciate. Si può indossare con gli shorts neri di Mango a vita alta in tessuto fluido con pinces e passanti in vita. Tocco animalier con le mules di Prada leopardate dalla silhouette a punta e tacco scultoreo a gattino.

3. Jumpsuit corallo: l’outfit per l’aperitivo

È in corallo super trendy la tuta intera con scollo a V di L’Autre Chose dalla vita aderente e la gamba ampia. Perfetta per un look smart casual la tracolla di Christian Louboutin costellata di borchie e monogrammi arcobaleno e realizzata in morbida pelle color avorio. Plateau maxi e tacco a blocco, i sandali di Michael Kors con file di borchie metalliche che donano luminosità e volume (qui per acquistare su Michael Kors).

4. Look estate con l’abito midi

Fresco e sbarazzino l’abito di Diffusione Tessile dalla linea fluida realizzato in voile di cotone stampato fantasia con colletto classico e maniche lunghe (qui per acquistare su Diffusione Tessile). Il nostro consiglio è abbinarlo con i sabot con zeppa di Carrie Forbes in rafia naturale e la borsa a secchiello di Staud in rete macramè e pelle scamosciata.

5. Come abbinare i jeans boyfriend

Sono di Dsquared2 i jeans boyfriend a vita alta, effetto invecchiato, con gamba dritta e lunghezza crop, da portare con la camicia di seta a pois di Saint Laurent in perfetto stile anni ’80. Completano l’outfit i sandali neri di Jimmy Choo con cinturino alla caviglia e tacco di 12 cm.