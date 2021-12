Semplice, elegante e pratico. Questo è l’ultimo look che ci ha regalato Meghan Markle, mentre come ogni comune mortale è stata paparazzata a fare gli ultimi acquisti di Natale. La duchessa del Sussex ha sfoggiato un outfit ultra glamour rubando diverse tonalità della palette dei marroni.

Un long coat color cioccolato, lungo e avvolgente, firmato Anine Bing: un modello a vestaglia perfetto sia nella nuance, molto di tendenza, sia per affrontare le fredde giornate di fine anno. Meghan Markle ha abbinato al cappotto un vestito lungo in maglina di un tono leggermente più scuro e con spacco laterale sulla coscia.

A completare il look la duchessa ha scelto degli stivali color cuoio Giuliva Heritage, una cuffia a berretto marrone chiaro e una clutch di Bottega Veneta. Capelli sciolti e occhiali della maison Valentino, rendevano questa mise un perfetto connubio tra il casual e l’eleganza, della serie shopping sì, ma con stile.

Lo abbiamo detto più volte che le tonalità dei marroni, dal cioccolato, la brawn sugar, al cuoio e al caffelatte, sono tra i colori più in voga per questo autunno-inverno 2021-2022. Abbinati tra loro, poi, riscaldano qualsiasi look e creano armonia. Il cappotto è un altro must have di stagione, rigorosamente ampio e lungo.

Negli ultimi anni il cappotto oversize, come quello di Meghan Markle, hanno davvero spopolato, con proposte sia di alta moda che low budget, ma è quest’anno che questo classico e intramontabile capo ha trovato il suo regno. La sua allure sofisticata e leggermente vintage, il suo essere versatile e adatto a tutte le fisicità, ne ha fatto un evergreen che non può mancare nel guardaroba di ogni donna.