Terminato il periodo di lutto osservato nel Regno Unito per la morte della Regina Elisabetta, Meghan Markle e il marito Harry sono tornati negli Stati Uniti dove vivono da tempo e dove erano rimasti i loro bambini, Archie e Lilibet Diana. L’idea di allontanarsi dalla famiglia reale inglese aveva contribuito ad alimentare la fama secondo cui l’ex attrice fosse viziata e abituata a essere accontentata in ogni sua richiesta. Questo, però, sarebbe vero solo in parte.

La 41enne statunitense, infatti, ama mettersi ai fornelli e cucinare. È stata lei stessa a rivelarlo in un’intervista a Variety, testata sempre informatissima sulle vicende che riguardano i personaggi di Hollywood e non solo. In occasione del fidanzamento con il secondogenito di Re Carlo II e Lady Diana, infatti, lei aveva preparato personalmente il pollo arrosto di Ina Garten, famosissima autrice americana di libri per cucina.

In genere è inoltre lei a preparare piatti prelibati per tutta la famiglia, come era accaduto quando aveva organizzato una festa in giardino per il primo compleanno di Archie.

Se dovesse essere però indicare quale sia il cibo che le riesce meglio la duchessa di Sussex non ha grandi dubbi: “Faccio un ragù alla bolognese buonissimo” – ha rivelato in modo totalmente inaspettato. Sia Meghan Markle sia il principe Harry amano la cucina italiana, per questo appena ne hanno la possibilità amano cenare negli USA in ristoranti specializzati in grado di soddisfare appieno i loro gusti.

In passato, invece, aveva rivelato alla rivista Delish un’altra chicca culinaria: il suo piatto preferito sono gli spaghetti con una sua versione light del sugo di zucchine alla bolognese (ma senza carne e senza Parmigiano). In genere lei segue una dieta flexitariana, che prevede un consumo moderato di carne, pesce, latte e uova, ma ovviamente con qualche saltuario strappo alla regola.