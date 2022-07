Archiviati i festeggiamenti per il Giubileo della Regina Elisabetta a cui hanno però partecipato solo in parte, Harry e Meghan sono tornati negli Stati Uniti. Chi si aspettava che quella potesse essere l’occasione per un riavvicinamento alla Corona ha dovuto ricredersi: i rapporti tra il Principe e i suoi familiari, in modo particolare il fratello William e papà Carlo, sembrano essere ancora piuttosto tesi.

Nonostante questo, la sovrana sembra essere pronta a lanciare un ramoscello d’ulivo a quello che è stato considerato finora il suo nipote prediletto e la moglie. Queen Elizabeth, infatti, avrebbe invitato i Sussex a trascorrere qualche giorno presso il Castello di Balmoral, insieme ai loro bambini, Archie e Lilibeth.

La scelta, secondo quanto riporta Elle France, sarebbe davvero significativa. Anche quest’anno, infatti, la 96enne ha intenzione di trascorrere una decina di settimane nella tenuta scozzese con l’obiettivo di rigenerarsi e riposare. E perché quindi non approfittare di questo periodo per provare a fare da paciere con la coppia?

Al momento non si sa ancora se Harry e Meghan siano disposti ad accettare, le versioni a riguardo sono piuttosto contrastanti. Secondo The Sun, “al personale è stato detto di aspettarsi l’elenco completo dei reali, inclusi Harry, Meghan e i loro figli Archie e Lilibeth“. Il Daily Mail, invece, pensa che il 38enne e la consorte preferiscano evitare di partire e capire di non essere così graditi nel Regno Unito. Non resta che attendere per capire se davvero questa sia la volta buona per mettersi definitivamente alle spalle i problemi nati nel passato.