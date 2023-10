Carlotta Ferlito sul papà: “Massimino ieri ha avuto un infarto”

Carlotta Ferlito ha svelato ai suoi follower che pochi giorni fa, il 3 ottobre 2023, suo papà Massimo ha avuto un infarto: in un post Instagram, l’ex ginnasta italiana ha spiegato quanto accaduto, raccontando di aver avuto la prontezza di portarlo al pronto soccorso e salvargli la vita.

“Massimino ieri ha avuto un infarto”, ha esordito Ferlito sotto al post, nel quale vediamo la sua mano che stringe quella del padre. “Il mio papà, la nostra roccia ieri ha provato a lasciarci le penne, ma la mia testardaggine, senz’altro ereditata da lui, mi ha suggerito di portarlo di peso al pronto soccorso e lo hanno preso giusto in tempo”.

‘Gli hai salvato la vita, sei stata bravissima’ mi ha detto ieri la dottoressa quando mi ha dato le prime informazioni: io non credo sia così. È sempre stato papà a tenere insieme le redini della famiglia, a risolvere qualsiasi problema con la freddezza di chi un abbraccio non te lo dà neanche sotto tortura, però si taglierebbe un braccio per i suoi figli!

“È sempre stato lui il mio primo sguardo ogni volta in cui entravo in un palazzetto, il suo ‘Gamba Carlo’, anche se non lo vedevo, lo sentivo e mi rassicurava”, continua, ricordando come il padre la abbia sostenuta durante la sua carriera piena di successi.

Poi, Carlotta Ferlito finisce con una nota ironica: “Mi ripeti ogni giorno ‘quando sarò vecchio e rinc****nito, mi raccomando, prenditi cura di me!’. Massimino un po’ rinco****nito lo sei, ma sei ancora troppo giovane quindi muoviti a guarire che la tua famiglia ti aspetta a casa”.

Infine, nelle stories, ringrazia i fan per il supporto e ricorda: “E baciate e abbracciate sempre quei pesantoni dei vostri genitori/familiari (…) L’infarto è venuto a lui ma credo mi abbia fatto perdere 10 anni di vita fuori da quel pronto soccorso”.