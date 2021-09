Con oltre trenta tappe live tra Italia ed Europa, i Måneskin annunciano il loro tour internazionale, il LOUD KIDS ON TOUR. Una serie di concerti organizzati e prodotti da VIVO Concerti in partenza da febbraio del 2022. Prima di questa data però ci saranno una serie di appuntamenti in Italia e la tournée si chiuderà per l’estate con il gran finale al Circo Massimo di Roma.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, i vincitori dell’Eurovision Song Contest, ovvero Victoria, Damiano, Thomas e Ethan, si esibiranno sui palchi stranieri con un tour di sedici date da domenica 6 febbraio a lunedì 14 marzo 2022, da Londra alla Lettonia, passando per Parigi, Praga e la Russia. Ecco nel dettaglio le date e le tappe:

Domenica 6 febbraio 2022 a Londra, Gran Bretagna

Giovedì 10 febbraio 2022 a Bruxelles, Belgio

Sabato 12 febbraio 2022 a Esch-sur-Alzette, Lussemburgo

Martedì 15 febbraio 2022 a Varsavia, Polonia

Venerdì 18 febbraio 2022 a Vienna, Austria

Lunedì 21 febbraio 2022 a Parigi, Francia

Giovedì 24 febbraio 2022 a Zurigo, Svizzera

Sabato 26 febbraio 2022 a Berlino, Germania

Lunedì 28 febbraio 2022 a Praga, Repubblica Ceca

Martedì 1 marzo 2022 a Budapest, Ungheria

Giovedì 3 marzo 2022 ad Amsterdam, Olanda

Lunedì 7 marzo 2022 a Kiev, Ucraina

Mercoledì 9 marzo 2022 a Mosca, Russia

Venerdì 11 marzo 2022 a San Pietroburgo, Russia

Domenica 13 marzo 2022 a Tallinn, Estonia

Lunedì 14 marzo 2022 a Riga, Lettonia

Tutte già sold out le date italiane attesissime dai fan del gruppo. I Måneskin, infatti, si esibiranno per la prima volta nei principali palazzetti in tredici date: a Roma (martedì 14 e mercoledi 15 dicembre 2021 al Palazzo dello Sport), Milano (sabato 18 e domenica 19 dicembre 2021 e il 22 marzo 2022 al Mediolanum Forum), Casalecchio di Reno (BO) (domenica 20 marzo 2022 all’Unipol Arena), Napoli (sabato 26 e domenica 27 marzo 2022 al PalaPartenope), Firenze (giovedì 31 marzo e venerdì 1 aprile al Nelson Mandela Forum), Torino (domenica 3 aprile al Pala Alpitour), Bari (venerdì 8 aprile al PalaFlorio), Verona (sabato 23 aprile, in apertura della stagione dei grandi concerti 2022 all’Arena)e il gran finale con il concerto evento di sabato 9 luglio 2022 al Circo Massimo di Roma.