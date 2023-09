Sophia Loren dopo l’operazione: “Devo prendermi un periodo di riposo”

Sophia Loren, reduce da una caduta domestica che le era costata un’operazione all’anca a causa delle fratture riportate, ha ora rilasciato una dichiarazione ad Adkronos per aggiornare i fan sul suo stato di salute.

“Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi stanno dimostrando. Sto meglio, devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo”, dice l’attrice 89 enne. “L’operazione è andata benissimo – ha aggiunto Carlo Giusti, il suo manager – L’intervento è stato perfetto. Adesso Sophia ha già iniziato a fare la riabilitazione, ci vorrà un po’ di riposo ma per fortuna sta andando tutto bene”.

La caduta in casa, domenica 24 settembre 2023, aveva comportato lo slittamento di tutti i suoi impegni: Sophia Loren, infatti, si sarebbe dovuta recare il giorno successivo a Bari, dove il sindaco della città le avrebbe conferito la cittadinanza onoraria. Nella stessa sede, inoltre, l’attrice avrebbe dovuto partecipare all’inaugurarazione del quarto ristorante a suo nome.

Qualche giorno fa a La Vita in Diretta, Alessandra Mussolini, nipote dell’attrice, aveva raccontato quanto accaduto: “La giornata di ieri è iniziata con uno spavento incredibile”, ha detto. “È stata subito portata in clinica dove è stata operata. Due ore dopo la caduta era già in sala operatoria e fortunatamente le hanno fatto l’epidurale. Le hanno messo una protesi, sta sotto antidolorifici e deve stare tranquilla e a riposo, poi inizierà la fisioterapia”, ha spiegato al pubblico.