Charlize Theron ha postato sul suo profilo Instagram un selfie con Nicole Kidman e Margot Robbie, che in poche ore ha conquistato il web. Le tre attrice hanno creato un rapporto speciale sul set di Bombshell, il loro nuovo film nelle sale a dicembre.

Charlize Theron scrive su Instagram: “Penso di dover essere onesta. Ho una nuova relazione, con entrambe queste due donne. Per davvero“.

Le due donne di cui parla sono ovviamente le colleghe Nicole Kidman e Margot Robbie. Un’amicizia e solidarietà femminile che fa molto piacere vedere a Hollywood, dove sembra che non ci sia sempre spazio per ottimi rapporti. Solo qualche mese fa, infatti, si era parlata della fortissima rivalità della Theron con Angelina Jolie, sempre pronta a soffiarle ruoli importanti per semplice antipatia.

Intanto la nuova amicizia del grande schermo piace a tutti, ed è bastata una semplice foto per mandare in delirio i fan. Eppure Bombshell, la pellicola che le vedrà per la prima volta tutte insieme, non è ancora uscita. L’amicizia tra la Kidman e la Theron non è nuova, anzi spesso le due hanno posato immagini insieme in passato.

Il film, ambientato negli anni ’80, racconta la vera storia di uno degli scandali più noti di quel periodo, ovvero la cacciata di Roger Ailes dalla presidenza di Fox News. John Lithgow, nei panni del protagonista, dovrà affrontare Nicole Kidman, che interpreta l’anchor woman Gretchen Carlson, la donna che l’accusò di molestie sessuali. La Theron sarà invece la giornalista Megyn Kelly, mentre Margot Robbie sarà la produttrice Kayla, un personaggio d’invenzione che aiuterà le altre due donne.

Il film arriverà nelle sale americane il prossimo 20 dicembre 2019, in tempo per conquistare il box office la settimana di Natale.