Lady Gaga genera sempre grande attenzione su di sé in tutto quello che fa, soprattutto perché ha dimostrato negli anni di poter essere un’artista a 360 gradi, capace non solo di cantare ma anche di recitare. E in quest’ultima veste non esita ad accettare anche ruoli ricchi di sfaccettature, ma allo stesso tempo interessanti, come aveva fatto qualche tempo fa quando aveva vestito i panni di Patrizia Gucci, uno dei personaggi più discussi per avere assoldato un killer che uccidesse il marito, Maurizio Gucci. in House of Gucci.

Questa volta, invece, la vedremo presto trasformarsi in Harley Quinn, l’innamorata di Joker ed ex psicologa che lo riesce a liberare dal manicomio in cui è ricoverato. È lei infatti la protagonista nel film Joker: Folie à deux, seguito della pellicola uscita nel 2019 diretto da Todd Phillips, attualmente in lavorazione.

Il set è stato attualmente allestito a New York, da dove trapelano le prime immagini, che non fanno che alimentare l’attesa da parte di tutti gli appassionati del genere. In uno degli scatti che sono stati diffusi vediamo Lady Gaga sulle scalinate del palazzo di giustizia di Gotham City, affiancata da una serie di persone che hanno con loro cartelli con le scritte Free Joker, Justice 4 Joker, Joker Marry Me e No Justice Not Guilty Not Joking.

Non sembra essere un caso che Lady Germanotta sia stata scelta per interpretare questa parte. Lei, infatti, ha già avuto modo di lavorare con il regista Phillips, che era stato il produttore oltre che di Joker anche di A star is born. Qui lei era stata la protagonista insieme a Bradley Cooper, con cui aveva interpretato anche la colonna sonora.

L’auspicio è che questa pellicola possa ripetere il riscontro ottenuto dal primo film della saga, il primo nella sua categoria a incassare un miliardo di dollari al botteghino. Numerosi anche i riconoscimenti ottenuti, tra cui spicca il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Almeno per ora, però, sarà necessario attendere per saperne di più: l’uscita nelle sale è prevista per il 9 ottobre 2024,