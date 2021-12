Manca davvero pochissimo all’uscita di The Ferragnez, il docu-reality sul dietro le quinte della vita di Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, che debutta su Amazon Prime Video il 9 dicembre 2021. La coppia, lunedì 29 novembre, ha calcato a Madrid il red carpet della première della serie con un look coordinato total black.

Il rapper milanese e l’imprenditrice digitale sono stati accolti nella città spagnola da un bagno di folla, che li ha attesi per ore sia fuori dall’albergo dove hanno soggiornano sia all’esterno del cinema dove è stata proiettata la prima. Fedez e Chiara si sono soffermati a lungo sul red carpet della prima di The Ferragnez, e tra selfie e saluti ai fan hanno sfoggiato un look davvero glamour.

L’influencer ha indossato un abito da sera lungo, con spacco laterale, scollo a cuore e spalline sottili. Il capo è un modello della maison Dior, realizzato su misura per lei dalla designer Maria Grazia Chiuri, che ha realizzato anche il suo abito da sposa. Per completare il look Chiara ha scelto delle scarpe col tacco nere e orecchini di brillanti e smeraldi, lasciando il décolleté libero per esaltare la scollatura.

Anche per quanto riguarda i capelli è rimasta molto naturale, lasciandoli praticamente sciolti sulle spalle e semi raccolti sulla parte alta. Molto chic la manicure oro, un richiamo discreto alle feste natalizie imminenti. Fedez elegantissimo, ha posato accanto alla moglie con un completo senza camicia disegnato da Virgil Abloh, un chiaro omaggio al grande designer scomparso a 41 anni.