Chiara Ferragni e Fedez sono certamente tra i personaggi più presenti sui social, dove amano condividere non solo le loro ultime novità professionali, ma anche quelle che riguardano la quotidianità con i loro bambini, Leone e Vittoria. I due piccoli deliziano i follower dei Ferragnez con tanti momenti divertenti affrontati con il candore tipico della loro età.

In uno degli ultimi post l’influencer ha raccontato quanto accaduto con il suo primogenito, che le ha fatto una domanda su un tema che suscita la curiosità di ogni bimbo: il suo nome.

Tutto è nato quasi per caso, mentre i due stavano scegliendo come chiamare uno dei suoi pelouche preferiti, da cui difficilmente si separa. É stata lei stessa, mentre si stava dedicando alla sua beauty routine sul divano, a raccontare l’episodio e come le parole di Leone l’abbiano fatta sorridere.

“Ero con Leo, stavamo cercando di trovare un nome a questo suo peluche gigante, un orso bianco, che ha da anni. Gli ho chiesto come voleva chiamarlo e mi dice ‘Albero di Natale’. Gli dico ‘Amore, Albero di Natale non è un nome da orso’. Lui mi guarda e mi fa: ‘Mamma, tu mi hai chiamato Leone e io non sono un leone’. Morta” – sono state le parole di Chiara Ferragni nel video che lei stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Tantissimi utenti hanno commentato a suon di risate, mentre la sorella di Chiara, Valentina, si è limitata a un “Severo, ma giusto“.

In passato era stata la 35enne a raccontare cosa abbia spinto lei e Fedez a scegliere quali nomi dare ai loro figli: “Leone era da sempre uno dei miei nomi preferiti da maschio. Sono ossessionata con Il Re Leone e una settimana prima del primo appuntamento con Fede avevo fatto questo tatuaggio, che sono un leone e una leonessa. Per me questo tatuaggio era il simbolo dell’amore. Mi sentivo un po’ una leonessa che voleva trovare il suo leone. Quando ho conosciuto Fede, ci siamo frequentati e questo tatuaggio ha avuto ancora più significato, perché rappresentava il nostro amore. Il primo frutto del nostro amore è stato Leo e lo volevo chiamare Leone, anche a Fede è piaciuto. Vittoria è stata la mia prima scelta quando ho scoperto di essere incinta di una femmina. Mi piace anche il soprannome Vitto, è un po’ maschile e femminile, mi piace questo mix. Lei è stata un simbolo di vittoria in molte cose in un certo periodo della nostra vita”.