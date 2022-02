San Valentino si avvicina e, come ogni anno, scegliere cosa indossare sembra una vera e propria mission impossibile. Ognuno vuole prepararsi al meglio per la festa degli innamorati, che sia per stupire il partner o per prendersi semplicemente cura di sé stessi: in ogni caso, il completo intimo che Chiara Ferragni ha creato per l’occasione può essere l’ispirazione perfetta per un look romantico e sensuale allo stesso tempo.

Firmata dal brand che porta il suo nome, la lingerie che l’influencer ha mostrato ai suoi follower su Instagram è senza dubbio la scelta vincente per San Valentino. Rigorosamente rosso, il completo è composto da un reggiseno a balconcino in tessuto semitrasparente tempestato di cuoricini ton sur ton e con chiusura a clip sulla schiena, e da un paio di slip super sgambati e a vita bassa, modello brasiliana. Anche in questo caso il tessuto è vedo-non vedo, con i cuoricini e l’occhio, l’ormai iconico logo del brand di Chiara Ferragni.

Un completo che unisce sensualità ed eleganza, perfetto per essere indossato sotto a qualsiasi abito abbiate scelto per una serata romantica o, perché no, sotto ad una vestaglia in seta o ad un kimono (nel caso vogliate trascorrere la giornata in casa), per rendere il tutto ancora più sexy.

Un’idea alternativa al rosso arriva (di nuovo) da Chiara Ferragni, che sui social ci mostra un completo in pizzo nero di Intimissimi, con reggiseno a bralette quasi del tutto trasparente e perizoma, sempre in pizzo, con due sottilissimi lacci che avvolgono i fianchi.