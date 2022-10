Chiara Ferragni, il segreto per un viso radioso? Power nap e steam eye mask

Imprenditrice di successo, influencer, mamma, moglie: la giornata di Chiara Ferragni sembra non finire mai! Eppure, nonostante i mille impegni, appare sempre in gran forma, complice un aspetto radioso e riposato. Il suo segreto? Una skin care accurata ma anche un piccolo “riposino” che le permette di recuperare energia e attenzione. Quella del power nap, letteralmente il riposino che dà la carica, non è una moda ma una realtà che ha spinto numerosi hotel negli Usa ad affittare poltrone per il favorire il relax dei lavoratori.

Attenzione però: il power nap non deve durare più di 30 minuti, il rischio infatti è di sprofondare nella fase più profonda e intensa del sonno con il risultato di svegliarsi di cattivo umore, stanchi e appannati. Proviamo quindi a puntare la sveglia e ad approfittare dei numerosi benefici di questa pratica. Perfetta per studenti e lavoratori, la siesta promette di migliorare l’umore, riducendo lo stress, l’ansia e il nervosismo e non solo. Trenta minuti di riposo aiutano a ritrovare la concentrazione, ad aumentare la produttività, a combattere quella stanchezza che arriva nella prime ore del pomeriggio, aiutando così il nostro cervello a lavorare meglio. Niente male vero?

Nei giorni scorsi Chiara Ferragni ha proposto su TikTok un riposino “next level”. La nota influencer ha pubblicato un video molto interessante in cui ha mostrato il segreto per rendere ancora più performante il power nap. Ferragni ha utilizzato la steam eye mask, una maschera speciale che non solo aiuta a prendere sonno più in fretta ma regala un relax ancora più intenso e appagante. Queste maschere termiche nascono in Giappone e rappresentano la versione usa e getta delle classiche mascherine per il sonno. Sono formate da due cuscinetti che si scaldano nel momento in cui apriamo la confezione: il calore piacevole aiuta a sciogliere le tensioni e allevia i segni della stanchezza.