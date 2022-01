Il maglione bianco di Chiara Ferragni è il capo che tutti dovrebbero avere

Semplice ed essenziale. Non sono molte le volte in cui queste caratteristiche sono associate agli outfit di Chiara Ferragni, che vediamo spesso indossare abiti particolari, eccentrici, colorati, sensuali. Questa volta, invece, nessun trasparenza che solleva le polemiche degli haters, soltanto un maglione bianco. Un look da vera regina delle nevi che l’influencer ha indossato durante le vacanze che ha trascorso, dopo l’isolamento dovuto al Covid-19, in montagna con Fedez e alcuni amici.

E chi l’ha detto che per essere chic e alla moda servono outfit fuori dagli schemi? A volte bastano poche e semplici mosse, come ci dimostra Chiara Ferragni con il suo pullover firmato Falconeri. Un maglione a collo alto, total white, con una trama a trecce e piccole coste sul colletto e sui polsini. Un capo basic, perfetto sia per le vacanze in montagna che per una giornata in città, che può essere abbinato a moltissimi look diversi. L’imprenditrice digitale, per esempio, l’ha indossato insieme ad un paio di pantaloni neri effetto pelle, aderenti sulla gamba, perfetti per contrastare il taglio morbido del maglione.

“White on white” ha scritto l’influencer a corredo della foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, dove appare immersa nel bianco della neve che ricopre il meraviglioso paesaggio delle Alpi svizzere di Crans Montana. E, in effetti, sembra non esserci luogo più adatto per indossare un pullover come il suo, realizzato interamente in cashmere, marchio di fabbrica di Falconeri. Un maglione che ci ha fatto letteralmente innamorare a prima vista, e che è subito diventato l’ispirazione perfetta per l’inverno 2022. Anche se non avete in programma nessuna settimana bianca sulle piste da sci.