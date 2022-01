Come migliaia di altre famiglie italiane, Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, hanno passato le vacanze natalizie e il Capodanno in quarantena perché positivi al Covid. Dopo la paura iniziale per i loro due figli, Leone e Vittoria, negativi al tampone, e dopo essere stati asintomatici per quasi tutto il periodo di isolamento, ora la situazione è cambiata.

L’imprenditrice digitale ha annunciato mezzo storie di Instagram di essere finalmente negativa, e ha spiegato di essersi sottoposta a più tamponi rapidi negli ultimi giorni, tutti con con lo stesso esito e di avere quindi avuto la conferma decisiva dopo un molecolare: “Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa”.

Sebbene Chiara Ferragni abbia tirato un sospiro di sollievo, resta in ansia per il marito. Il rapper, infatti, è ancora positivo e ora sta anche iniziando ad avvertire i primi sintomi del virus. Nelle sue ultime storie Instagram, ha annunciato di aver cominciato ad avvertire i primi sentori della malattia, proprio durante il cenone di Capodanno: niente più sapori e niente odori.

In un video dal bagno di casa in cui riprende l’influencer intenta a pulire il lavandino esclama: “Oh mio Dio ragazzi cosa sta succedendo, la fine del mondo è vicina… Chiara Ferragni sta pulendo.. Corriamo tutti nei bunker”, e poi, quando lei gli fa annusare lo straccio imbevuto di un prodotto per la pulizia aggiunge: “Dopo i sapori non sento più nemmeno gli odori”.