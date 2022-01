Clizia Incorvaia negativa al Covid: "Mi sento euforica"

Dopo una decina di giorni alle prese con il Covid-19, Clizia Incorvaia, modella, attrice, influencer e compagna di Paolo Ciavarro, ha potuto finalmente annunciare a tutti i suoi follower l’esito negativo dell’ultimo tampone. “Sono libera!”, ha scritto la quarantunenne in una serie di stories su Instagram aggiungendo: “Mi sento euforica, tipo ubriaca, sono troppo felice” e stilando anche un elenco di buoni propositi da rispettare dopo il termine dell’isolamento.

Clizia ha pubblicato anche uno scatto che ritrae il suo pancione, completato da questa didascalia: “Intanto siamo passati all’ottavo mese e la pancia esplode”. Lei e il suo compagno aspettano infatti un bebè e la preoccupazione dell’attrice era legata soprattutto alla salute del nascituro. Quando qualche giorno prima di Natale Clizia aveva comunicato la sua positività al virus, contratto anche dalla sua primogenita, aveva infatti postato questa riflessione: “Ragazzi ho il Covid. È un momento duro, difficilissimo…La cucciola sta bene…Inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro Bebè”.

Il periodo delle festività è stato complicato per la modella, che ha trovato la forza di alzarsi dal letto soltanto il giorno della Vigilia per svolgere un compito importante e per mantenere una promessa. Come testimoniano le sue parole scritte il 24 dicembre: “Oggi mi sono alzata dal letto per la prima volta. Sguardo stanco (ma felice), rossetto sbavato ma ho indossato come promesso l’abito da Mamma Natale”.

La guarigione regala a Clizia Incorvaia la possibilità di tornare ad abbracciare Paolo Ciavarro, da cui vive forzatamente isolata dallo scorso 21 dicembre. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello, entrambi concorrenti della quarta edizione Vip, e, una volta terminato il reality show, hanno deciso di costruire un futuro insieme. La nascita del bambino sarà il coronamento del sogno di entrambi e andrà ad allargare la famiglia che comprende già Nina, la bambina che Clizia ha avuto con il suo ex marito Francesco Sarcina.