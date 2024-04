Eleonora Giorgi, a casa dopo l'intervento per il tumore: "Ancora poco e finalmente sarò guarita"

“Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita. Ci si vede presto, è una promessa”. Queste le parole di Eleonora Giorgi su Instagram per informare tutti i suoi follower di essere finalmente tornata a casa dopo l’intervento per asportare il tumore al pancreas, operato due settimane fa. Prima di oggi solo i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, che sempre sui social della madre, avevano avvertito tutti sulla buona riuscita dell’operazione chirurgica, ringraziando per l’affetto e la vicinanza dimostrate.

Era novembre 2023 quando l’attrice aveva dato la notizia del tumore, comunicandolo anche in Tv, a Verissimo e Domenica In: un modo per Giorgi di voler trasmettere speranza e fiducia alle tante persone nella sua stessa situazione. Non ha mai smesso di aggiornare i suoi fan, anche quando la chemioterapia si è fatta difficile. “Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo. Dobbiamo sbrigarci e toglierlo. – raccontava a Silvia Toffanin – Ho un po’ di paura ma quando arriverò in sala operatoria chiuderò gli occhi e via, andrà bene. Tornerò quella di prima”.

E sempre a Verissimo Eleonora Giorgi aveva detto anche la data dell’intervento, previsto per il 27 marzo, e durante il quale le sarebbe stato vicino anche il suo ex marito, Massimo Ciavarro: “Vuole essere con me in clinica durante l’operazione e nei giorni dopo. Non ci potevo credere”, raccontava in collegamento con il salotto di Canale 5. Ora l’attrice è a casa, circondata dall’affetto e le cure della sua famiglia, ma non ha dimenticato di ringraziare tutta l’equipe medica e i suoi fan: “Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore! Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!”.