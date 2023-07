Clizia Incorvaia "forse" sposa: l’indizio su Instagram

Clizia Incorvaia ha condiviso un carosello di immagini della vacanza in Sicilia, dove si è fatta fotografare mentre indossa un costume bianco che riporta la scritta “La sposa (forse)”, preannunciando alle migliaia di followers un probabile matrimonio con Paolo Civarro, conosciuto nel 2020 tra le puntate del Grande Fratello Vip. La coppia non ha mai smesso di aggiornare i fan in merito alla loro storia d’amore e, questa volta, sembra che l’influencer abbia voluto lasciarci qualche indizio relativo alle future nozze.

Dopo essersi conosciuti nella casa del celebre programma Mediaset, Clizia Incorvaia e Paolo Civarro hanno costruito una profonda relazione sentimentale e, nel corso del 2022, hanno accolto il primo bebè di casa, Gabriele. L’influencer, inoltre, era già mamma di Nina, avuta nel 2015 dalla precedente relazione con Francesco Sarcina.

Proprio in queste ore, l’ex gieffina è stata invasa dai messaggi dei fan che, tra i commenti del post condiviso ieri, 6 luglio 2023, si stanno chiedendo come interpretare le ultime immagini condivise sui social, soffermandosi sulla scritta cosparsa di brillantini: “Ma ci vuoi dire qualcosa o ti piaceva il costume?”, si sono domandati alcuni utenti: “Messaggi subliminali”, hanno pensato altri. I più attenti, inoltre, si sono accorti anche dello splendido solitario che luccica sull’anulare sinistro di Corvaia: un elemento che ha tolto (quasi) ogni dubbio in merito al matrimonio.

“La proposta arriverà”, aveva spiegato la creator nel corso di un’intervista per Radio Cusano del 2022, soffermandosi sui numerosi impegni professionali della coppia: “Non è ancora arrivata perché la nostra vita è così piena di cose da fare che non c’è stato il tempo, ma arriverà”.