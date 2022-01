Sono passati sette anni da quel 4 gennaio 2015 in cui il mondo della musica perse Pino Daniele e Sara perse il suo papà. Per ricordarlo, la giovane figlia del celebre cantautore napoletano, ha postato su Instagram una foto bellissima.

Lo scatto di un abbraccio tenerissimo padre figlia, che mette in evidenza lo splendido rapporto che loro due avevano. “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo”, ha scritto Sara Daniele nella didascalia.

Subito è arrivata da parte dei follower una pioggia di messaggi di vicinanza, affetto e stima. Una marea di cuoricini rossi che hanno invaso il post: Gaia, Alessandra Amoroso, Nina Zilli, i Boomdabash, Costanza Caracciolo, Giorgia, Emma Marrone e tantissimi altri personaggi famosi e fan.

La perdita del Pino Daniele ha lasciato un vuoto nel panorama musicale italiano e nel cuore di Sara che con suo padre aveva veramente un legame speciale. Anche altri big hanno voluto ricordare il cantante partenopeo che se ne andò esattamente sette anni fa a causa di un infarto all’età di 60 anni.

Oltre al post commovente della moglie e madre di Sara, Sofia e Francesco (gli altri due figli della coppia) Fabiola Sciabbarrasi, che ha lasciato un tributo al marito su Instagram pubblicando uno scatto con le parole: “E dove poggiavo la mia testa, trovavo la tua . In quel presente del passato, che è la memoria dell’ anima dove Tu vivi tra le nuvole infinite. 4/1/2015-4/1/2022 ed oltre”.

Anche Eros Ramazzotti, grandissimo amico di Pino Daniele, ha voluto ricordarlo sui social e ha postato una foto che li ritrae insieme giovanissimi: “Ciao fratello, non ti dimentico! MI MANCHI”. Un’amicizia veramente forte la loro che continua a vivere attraverso le loro figlie, Sara e Aurora, inseparabili sin da bambine.