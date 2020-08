Dieta del minestrone: come funziona, benefici, controindicazioni e menu

Perdere peso e disintossicare l’organismo in pochi giorni e con una sola dieta è possibile. Basta seguire un regime alimentare ipocalorico, povero di carboidrati ma ricco di verdura, frutta, fibre e proteine: la dieta del minestrone. Una strategia alimentare ideata negli Stati Uniti da un chirurgo cardiologo dell’ospedale Sacred Memorial di Saint Louis, che aveva come scopo la riduzione di peso in vista di particolari interventi chirurgici al cuore nei pazienti in stato di obesità.

Vediamo, quindi, di cosa si tratta, come si esegue e quali sono i benefici e le controindicazioni per l’organismo.

Dieta del minestrone: come funziona?

Proprio come la dieta del riso, la dieta del minestrone è un regime alimentare “monopiatto” o comunque che privilegia quasi unicamente una sola tipologia di pietanza, il minestrone appunto. Questo viene consumato almeno una volta al giorno e deve essere preparato unicamente con ortaggi freschi, evitando i legumi, i cereali e le patate.

È una dieta ipocalorica che, oltre a garantire una rapida perdita di peso, consente al corpo di depurarsi e liberarsi dalle tossine. La dieta del minestrone si sviluppa in tre fasi.

La prima , in cui vengono consumati grandi quantitativi di frutta e verdura, è una fase detox e di attacco. Gli alimenti concessi sono le carote, le bietole, la cipolla, l’indivia, il radicchio, i carciofi, la cicoria, i broccoli e la frutta. Questa fase dura massimo quattro giorni .

, in cui vengono consumati grandi quantitativi di frutta e verdura, è una fase detox e di attacco. Gli alimenti concessi sono le carote, le bietole, la cipolla, l’indivia, il radicchio, i carciofi, la cicoria, i broccoli e la frutta. Questa fase . La seconda , dal quinto al settimo giorno , vengono aggiunte le proteine come la carne o il pesce (ma solo in uno dei due pasti) il latte e lo yogurt.

, , vengono aggiunte le proteine come la carne o il pesce (ma solo in uno dei due pasti) il latte e lo yogurt. La terza, da eseguire fino a un massimo di 14 giorni complessivi, in cui vengono aggiunti i carboidrati, per lo più riso integrale.

Esattamente come una dieta chetogenica, questa strategia alimentare ipocalorica riduce in modo significativo l’apporto di calorie che, in aggiunta alla componente depurativa e disintossicante, permette un dimagrimento rapido e visibile.

Dieta del minestrone: benefici e risultati

E sono proprio la perdita di peso rapida e la depurazione dell’organismo dalle tossine a essere i due benefici principali della dieta.

Questo regime alimentare, infatti, consente di:

perdere dai tre ai cinque chili in una settimana, eliminando il grasso in eccesso;

ripristinare i normali livelli di colesterolo;

mantenere sotto controllo i valori di trigliceridi e glicemia;

controllare i livelli della pressione arteriosa.

Un valido rimedio per dimagrire e depurarsi in un tempo lampo, magari in vista di un evento importante e, proprio per il motivo per cui è nata, di preparare il corpo ad alcuni tipi di operazione. Trattandosi di una dieta con un apporto calorico molto basso, però, non può e non deve essere seguita per lunghi periodi e comunque sempre sotto stretto controllo medico.

Questo perché, proprio per come viene strutturata, non è un regime alimentare equilibrato e, se mal gestito o prolungato troppo a lungo, può portare a spiacevoli conseguenze ed effetti collaterali.

Dieta del minestrone: controindicazioni ed effetti collaterali

Purtroppo, gli effetti di un regime alimentare come questo non sono pochi. Oltre a essere una dieta ipocalorica, infatti, la dieta del minestrone si basa anche su un’alimentazione ipoproteica e questo, se è vero che da un lato consente di eliminare massa grassa, dall’altro va a consumare anche massa muscolare.

Ma non solo. Soprattutto durante la sua fase detox (la prima) può provocare alcuni disturbi tra cui:

mal di testa;

stipsi;

evacuazioni frequenti (dovute alle fibre);

gonfiore addominale;

mal di schiena;

dolore alle articolazioni;

diuresi frequente.

Questo sia per la grande quantità di acqua ingerita con i minestroni sia perché la dieta prevede di bere almeno due litri di acqua al giorno. In più, proprio perché il dimagrimento può essere collegato in gran parte all’importante perdita di liquidi, è possibile che una volta terminata la dieta, riprendendo le proprie abitudini alimentari quotidiane, si perdano in breve tempo tutti i benefici ottenuti.

Vediamo, a questo punto, quali sono gli alimenti consentiti durante la dieta e qualche esempio di menu.

Dieta del minestrone: ricette e alimenti ammessi

Come detto, la dieta del minestrone è un regime alimentare basato essenzialmente su una tipologia di alimento.

I cibi ammessi, quindi, sono quasi tutti i tipi di verdura e frutta, freschi e di stagione, a esclusione di uva e banane durante i primi tre giorni di dieta. Tra le verdure più consigliate ci sono:

broccoli;

cicoria;

carote;

bietole;

carciofi;

cipolla;

radicchio;

indivia.

Via libera anche a carne magra e pesce, yogurt e latte, ma solo a partire dalla seconda fase della dieta, dal quinto al settimo giorno. In ultimo, poi, si può assumere del riso, meglio se integrale. Sempre concesse, invece, le tisane e gli infusi, che aiutano a drenare e purificare l’organismo.

Tutti gli altri alimenti, in particolare dolci, fritti, farine, alcolici, tè e caffè, sono vietati.

Vediamo, allora, la ricetta base per un minestrone completo e gustoso, adatto a questo tipo di dieta.

Ingredienti

cavolo verza;

carote;

coste di sedano;

pomodoro o pelati in scatola;

bietole;

cipolla grossa;

zucchine;

finocchio (a discrezione);

spinaci (a discrezione);

dado vegetale.

Procedimento

Dopo averle tagliate a pezzetti più o meno grandi, tutte le verdure si devono cuocere in abbondante acqua e a fuoco basso, fino a competa cottura. Una volta terminato si può condire il tutto con olio EVO (massimo un cucchiaio) o con delle spezie.

Il minestrone può essere consumato caldo o freddo, a seconda delle preferenze e, se preparato in dosi abbondanti, può essere surgelato in piccole porzioni. Stessa cosa può essere fatta con gli ingredienti, per conservare le verdure fresche e utilizzarle nei vari giorni di dieta.

A seconda della fase in cui ci si trova, poi, al minestrone classico può essere aggiunto del riso integrale. Una versione che ricorda un po’ il minestrone alla toscana o altre tipologie di minestrone gourmet in cui viene aggiunta della pasta e che lo rende un piatto sempre nuovo, nonostante le apparenze.

Dieta del minestrone: esempio di menu settimanale

Vediamo a questo punto come si sviluppa una tipica settimana di dieta del minestrone e come vengono strutturati i pasti quotidiani.

Lunedì

Colazione: una tazza di tisana o un infuso.

Spuntino: un centrifugato di frutta.

Pranzo e cena: minestrone nella dose che più si desidera.

Martedì

Colazione: un centrifugato di verdura da scegliere tra barbabietola, pomodori, spinaci o carote.

Spuntino: frutta tranne uva e banane.

Pranzo: minestrone e verdure cotte al vapore.

Cena: minestrone a volontà e una patata al vapore condita con olio extra vergine d’oliva.

Mercoledì

Colazione: frutta tranne uva e banane.

Spuntino: frutta tranne uva e banane.

Pranzo: minestrone a volontà e verdure crude.

Cena: minestrone a volontà e verdure cotte al vapore.

Giovedì (4° giorno)

Colazione: latte scremato e un frutto (anche la banana).

Spuntino: un bicchiere di latte (scremato o di soia), una banana.

Pranzo: minestrone a volontà e verdure cotte al vapore.

Cena: minestrone a volontà.

Venerdì

Colazione: uno yogurt e un frutto.

Spuntino: una tazza di infuso.

Pranzo: minestrone, una porzione pesce alla griglia e insalata mista condita con limone.

Cena: minestrone, una porzione di petto di tacchino e insalata di pomodori.

Sabato

Colazione: latte scremato e un frutto.

Spuntino: una tazza di infuso.

Pranzo: minestrone, una porzione di pollo al forno o alla griglia e insalata mista condita con limone.

Cena: minestrone, una porzione di pesce tipo rombo o orata, verdure cotte al vapore.

Domenica

Colazione: una tazza di tisana succo di frutta.

Spuntino: una tazza di infuso.

Pranzo: minestrone e riso integrale e una porzione di verdura.

Cena: minestrone, una porzione di pesce tipo rombo o orata, verdure cotte al vapore.

Durante tutto il periodo di dieta è necessario bere molta acqua, circa due litri al giorno, per non affaticare il fegato.

La dieta del minestrone estiva

Ma come fare per seguire la dieta del minestrone durante l’estate? Questo piatto, infatti, è per molti una pietanza tipicamente invernale, un piatto caldo e che riscalda tutto il corpo. Nessun problema, in questa dieta il minestrone può essere mangiato anche freddo e frullato a modi passato di verdura. Fermo restando che, anche in estate, il minestrone deve essere di verdure fresche e di stagione. Un enorme vantaggio vista la varietà di vegetali presenti in questa stagione.

Il procedimento è esattamente lo stesso già elencato con l’unica variante della verdura e frutta scelta, che devono essere quelle del periodo tra giugno e settembre. Via libera, quindi, ai frutti rossi, al melone, pesche, albicocche e anguria ma anche cornetti, cetrioli, melanzane, pomodori, ecc.

Un elenco davvero variegato che consente di mixare tra loro tanti ingredienti e creare delle ricette sfiziose e sempre diverse.

Ricordandosi sempre delle peculiarità di questo tipo di dieta, un regime alimentare che, seppur breve, risulta poco equilibrato e che deve essere seguito sempre e solo sotto approvazione e consiglio medico e mai secondo delle regole dettate dal fai da te.