Siete invitate a una delle sfilate di moda milanesi e volete consigli su come vestirsi alla Milano Fashion Week? Chi meglio di stylist e influencer può aiutare per abbinamenti e outfit chic e originali insieme?

Lo street style di alcune di loro – come la trend setter Olivia Palermo, la direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo, la fashion editor Giovanna Battaglia, la giornalista Carine Roitfeld e la fashion blogger Chiara Ferragni – detta legge di fashion week in fashion week e può servire da spunto per creare dei look che non passino inosservati.

È buona norma, tuttavia, indossare almeno un pezzo dello stilista a cui fa capo il défilé a cui si è state invitate; norma, of course, non certo obbligatoria. Ecco 5 tip per decidere come vestirsi alla Milano Fashion Week.

Vestirsi alla Milano Fashion Week come Olivia Palermo

Per la sfilata di Carolina Herrera a New York, Olivia Palermo ha indossato un top bianco con manica con volant e una maxi gonna di pelle nera, abbinata a stivali al ginocchio con gambale largo e punta affusolata.

Lo street style di Anna Lo Russo

Blazer dress per la magrissima Anna Dello Russo, un doppiopetto con rosa applicata indossato su una camicia bianca e sandali argentati. Calze nere velate per lei e un cappello nero a falda larga. Perché sono sempre gli accessori a fare l’outfit.

Giovanna Battaglia alla Milano Fashion Week

Per la sfilata di Michael Kors a New York, Giovanna Battaglia ha scelto una camicia bianca e una gonna verde acqua di Dries Van Noten, décolleté bianche e trasparenti e una deliziosa tracolla rotonda del brand di sua sorella, Sara Battaglia.

Seguire lo stile di Carine Roitfiled

Occhiali di ordinanza per Carine Roitfeld alla Paris Fashion Week di giugno. Per lei una camicia a pois rosa indossata legata alla vita con pantaloni con pinces grigi e sandali: come sempre la quintessenza dell’effortless chic.

Vestirsi alla Milano Fashion Week come Chiara Ferragni

È una jumpsuit bianca con cascata di strass il capo scelto da Chiara Ferragni per presenziare, a febbraio, alla sfilata di Alberta Ferretti a Milano. Ai piedi sandali argentati e niente borsa, solo l’ineluttabile smartphone in mano.