Come tutte le feste, anche questa occasione religiosa è molto amata dai più piccoli: ecco cosa fare a Pasqua 2020 con bambini, per trascorre tutti insieme in famiglia dei momenti divertenti, rilassanti e, perché no, educativi.

Se per gli adulti, infatti, Pasqua vuol dire processione, messa e ricette tradizionali da portare in tavola, per i bimbi ci sono uova e coniglietti, cioccolata e pic nic a contatto con la natura. All’inizio della primavera, infatti, si fanno le prime gite all’aperto, tra cui non può mancare una giornata fuori porta a Pasquetta.

Che partiate per un viaggio lasciandovi alle spalle il tran tran quotidiano o che restiate in città, ecco 5 idee originali, divertenti e per tutta la famiglia.

Cosa fare a Pasqua 2020 con bambini: 5 idee