Pasqua 2020: viaggi low cost da prenotare subito

Pasqua 2020 non è poi così lontana, per questo abbiamo selezionato i viaggi low cost da prenotare subito per non perdere la convenienza di offerte e pacchetti.

Per il weekend di sabato 11 e domenica 12 aprile 2020, che culmina con il lunedì di Pasquetta, dopo avervi consigliato gli hotel più belli per visitare borghi e città d’arte, abbiamo pensato a un viaggio in famiglia, con i bambini, con il partner o con gli amici lontano dal caos cittadino.

Tra mare, colline e campagne, ecco gli agriturismi, i resort, le boutique hotel e le dimore storiche dove rilassarsi a prezzo scontato in Spa e gustare i prodotti tipici del territorio, nonché pendere il primo sole.

Agriturismo San Carlo (Toscana). Nei due casali, San Carlo e I Reucci, con appartamenti in stile toscano e piscina riscaldata, da oltre 30 anni la famiglia Antoni accoglie i suoi ospiti. Corsi di cucina e maneggio, escursioni e visite ai borghi, è un luogo perfetto per il relax e il divertimento di tutta la famiglia. Offerta: 3 notti in appartamento con colazione e cena di Pasqua 180/205 euro a persona. Loc. San Carlo, Pomarance (PI)

Il cascinale (Abruzzo). Una Country House immersa in un territorio in cui il panorama si rinnova e si veste di colori diversi in ogni stagione. Con ristorante, Spa con offerta completa di trattamenti e spiaggia privata a 5 minuti. Offerta: 3 giorni in pensione completa, con menu speciali a Pasqua e Pasquetta con piatti tipici (vini inclusi) e un percorso wellness in Spa, 285 euro a persona. Contrada Giardino 101, Colonnella (TE)

Villa Verde Fiore (Marche). Il punto di partenza ideale per scoprire la riviera del Conero, il fascino dell’entroterra marchigiano, la storica processione del Cristo Morto a Osimo. Dormendo in una residenza storica di prestigio immersa in un parco secolare di lecci e conifere. Offerta: 3 pernottamenti per 2 persone in camera matrimoniale con colazione a buffet da 220 euro. Ctr. Verdefiore 43/A, Appignano (MC)

Leonardo Trulli Resort (Puglia). Il Leonardo Trulli Resort, Boutique Hotel e dimora di charme, situato nel cuore della Valle d’Itria, accoglie gli ospiti in confortevoli e autentici trulli e nelle camere romantiche del Villino Liberty del 1900. Offerta: 3 notti con colazione e pranzo di Pasqua a base di ricette tradizionali e biologiche della cucina pugliese (vini inclusi) da 300 euro a persona. S.C. 54 C.da Semeraro 107, Locorotondo (BA)