Basta uno primo sguardo a questa città cosmopolita per capire che qui troveranno “pane per i loro denti” sia gourmand che amanti dello street food: l’offerta è così ampia che abbiamo pensato a qualche consiglio per voi su cosa mangiare a Berlino e dove, sui ristoranti migliori e le chicche da non perdere.

Berlino è una città sempre in trasformazione, dove la tradizione gastronomica del brezel convive con il pop del currywurst, le influenze turche e la moda dilagante delle cucine orientali. Nell’ultimo periodo, per esempio, soprattutto nelle zone centrali, non c’è isolato che non abbia il suo ristorante vietnamita. Per orientarci, abbiamo selezionato una serie di punti di riferimento in città dedicati a chi ama il buon cibo al di là di mode e turismo.

Dopo aver visto gli hotel di design più belli, parte il nostro viaggio alla scoperta delle ricette da provare e dei ristoranti dove mangiare a Berlino. Guten Appetit!

Cosa mangiare a Berlino: i piatti tipici

Le loro origini si perdono in antiche ricette provenienti da tutta la Germania o in bizzarre intuizioni. In ogni caso, ecco i piatti tipici da assaggiare almeno una volta se siete in vacanza o in viaggio a Berlino, accompagnati da un paio di boccali di birra.

Stinco di maiale . In base alla ricetta e al tipo di cottura prende diversi nomi (generalmente Eisbein bollito e Schweinshaxe arrosto). Provatelo con crauti e patate di contorno.

Königsberger Klopse . Specialità prussiana, sono polpette in salsa bianca condite con capperi e spesso accompagnate da patate lesse.

Currywurst . Da assaporare durante una passeggiata, con contorno di patate fritte, è un wustel grigliato condito con salsa di pomodoro e ketchup e una spolverata di curry.

Senfeier . Un piatto semplice: uova sode, patate lesse o purè e salsa alla senape. Tipico della Pasqua, si può gustare tutto l’anno ed è economico.

Apfelstrudel . Gustate il tipico strudel di mele caldo, specialmente nelle giornate più rigide che non mancano mai nell’inverno berlinese.

Pfannkuchen . Una “ciambella senza il buco”, un dolce da assaporare a fine pasto con un velo di marmellata e zucchero a velo.

Brezel. Infine, il pane intrecciato di origine bavarese che troverete a ogni angolo della città, morbido e fragrante, rivestito della sua glassa cosparsa di sale in grossi grani.

Dove mangiare a Berlino: 5 ristoranti e non solo da provare

Tra cucina internazionale, tradizioni e street food per un pranzo veloce a pochi euro, ecco le tappe imperdibili.