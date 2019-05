La colazione inglese, per certi aspetti simile alla colazione americana, è il modo migliore per iniziare la giornata con gusto e tanta sostanza. Ricco di squisitezze dolci e salate, infatti, il menu tipico della full english breakfast domenicale (durante la settimana le portate – seppur non dietetiche – si riducono sensibilmente) può considerarsi un pasto a tutti gli effetti, nato nel Medioevo per garantire ai contadini l’adeguato apporto calorico durante il lavoro nei campi.

Sapori intensi e ricette invitanti seguono proposte più leggere e salutari: immaginatevi quindi un tripudio di profumi diversi e una tavola imbandita con latte, cereali, salsicce, muffin, funghi e molto altro ancora, accompagnato da un’immancabile tazza di tè o da un caldo cappuccino.

Siete curiosi di saperne di più? Di seguito vi raccontiamo i piatti top della classica colazione inglese, da provare almeno una volta in tutta la sua irresistibile bontà.