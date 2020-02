Cuociriso: come funziona e quali sono i migliori

Chi conosce bene la cucina cinese e la cucina giapponese, e magari prepara il “sushi” in casa, avrà già dimestichezza con il cuociriso, ma in molti non sanno come funziona questo piccolo elettrodomestico e potrebbero essere curiosi di scoprire i modelli migliori.

Il cuociriso, infatti, solo negli ultimi anni, insieme alle ricette orientali, si sta diffondendo anche nelle cucine orientali. Naturalmente, il riso che si può cuocere con questo elettrodomestico non è il risotto all’italiana. Serve, infatti, a preparare il riso in bianco, specialmente nelle varietà più frequentemente utilizzate in piatti esotici, come il basmati e il thai.

Il riso così cotto è adatto a essere condito con pesce, carne, verdure, o a realizzare maki e onigiri con l’aggiunta di alghe o pesce crudo. Ma il solo limite è quello della fantasia dello chef. Il riso in bianco è leggo e può accompagnare secondi e contorni, dando vita a piatti salutari e sempre diversi.

Come funziona

Come funziona il cuociriso? In realtà in maniera molto semplice. È infatti una pentola elettrica (di varie dimensioni) in cui si inserisco riso e acqua (di solito in un rapporto di 1:2). Basta chiudere il coperchio, accendere e attendere la fine della cottura, impostata tra i 15 e i 20 minuti.

Questa è la funzione base, di un modello semplice e economico. Esistono, ovviamente, diverse fasce di prezzo con più opzioni. Molti sono anche vaporiere a più strati, ed è possibile cuocere anche verdure o altro cibo insieme a riso. Altri sono dei veri e propri slow cooker, pentole elettriche con cui cucinare di tutto, dalla pasta al pane passando per l’arrosto. Alcuni mantengono il riso caldo, come scaldavivande.

Esistono poi i cuociriso da forno a microonde, contenitori da inserire nel forno e con un funzionamento e un risultato simili a quelli degli elettrici.

I migliori cuociriso

I vantaggi del cuociriso sono innegabili. Fa tutto da solo, permette di mangiare sano, non sporca la cucina, cuoce perfettamente il riso in poco tempo.

Se volete provare qualcosa di nuovo, inserire nel menu piatti cinesi e giapponesi, cucinare in casa e utilizzando ingredienti freschi e sani, è ora di dare un’occhiata ai migliori cuociriso in commercio.

Le proposte sono tantissime, di vari prezzi e con varie funzioni, dai basic ai super tecnologici. Ecco la nostra top 5.

Cuociriso Reishunger

Cuoce sia riso affinato e ha funzione scaldavivande (che dura fino a 8 ore). La pentola interna è di alta qualità, con doppio rivestimento antiaderente e motivo a nido d’ape, per una cottura, cottura uniforme e senza bruciature. Il kit comprende cucchiaio per la cottura del riso, inserto per la cottura a vapore e misurino. Per 6 persone max.

Prezzo consigliato 32,99 euro. Acquista ora

Russell Hobbs

Un modello versatile per cucinare molti alimenti. Il corpo è in acciaio inox, con coperchio in vetro per il controllo della cottura, mentre il contenitore antiaderente è rimovibile. Dotato di spegnimento automatico a fine cottura con attivazione automatica del mantenimento in caldo, vassoio per la cottura a vapore di pesce o verdure cavo rimovibile per servire direttamente in tavola. Spatola e misurino inclusi. Capienza 10 tazze di riso.

Prezzo consigliato 27,99 euro. Acquista ora

Modello Yum Asia

Lo Yum Asia Panda ha funzionalità multi-cooker utili: vapore, porridge, cottura lenta, impostazioni di cottura per torte. La ciotola interna ha un rivestimento in ceramica da 5 mm di alta qualità e una opzione di mantenimento della temperatura di 24 ore. Cestello per il vapore, misurino, spatola e mestolo per zuppa inclusi.

Prezzo consigliato 89,99 euro. Acquista ora

Proposta Arendo

Vaporiera in acciaio. Grazie alla funzione di mantenimento del calore incorporata il riso può essere consumato caldo anche dopo un tempo lungo. Contiene paletta, set per cottura a vapore, contenitore di cottura e misurino. Capacità 1 litro.

Prezzo consigliato 31,85 euro. Acquista ora

Cuociriso Oster

Questo modello ha un contenitore antiaderente removibile per una pulizia facile, coperchio di vetro refrattario con ventilazione, per evitare la cottura eccessiva degli alimenti, vassoio per cuocere al vapore removibile. Utile la funzione automatica per mantenere il riso caldo, una volta cotto. Capacità 0,6 litri.

Prezzo consigliato 35,54 euro. Acquista ora