Dove dormire a Berlino: migliori hotel in centro

Se siete in procinto di partire per la capitale tedesca per un viaggio in famiglia e con i bambini, un weekend con le amiche, una fuga romantica, ecco i nostri consigli su dove dormire a Berlino, tra i migliori hotel in centro e le proposte di design nei quartieri che sono diventati place to be in città.

Questa metropoli, infatti, come vi abbiamo raccontato nella nostra personalissima guida su cosa vedere in tre giorni a Berlino, non ha un centro vero e proprio, ma tante zone con una loro anima da vivere. Geograficamente Mitte è il quartiere più centrale, vi si trovano monumenti importanti e molti dei musei da non perdere.

Partendo da qui, dunque, ecco i luoghi dove sentirsi a casa lontano da casa, dove respirare l’atmosfera di questa città sempre in cambiamento, dove rilassarsi con sauna e Spa di lusso dopo una giornata in giro.

Dove dormire a Berlino: i migliori hotel in centro

Adlon Kempinski Berlin (quartiere Mitte). Un hotel situato lungo il viale Unter der Linden, proprio accanto alla Porta di Brandeburgo. Offre un lusso a 5 stelle, con un ristorante con 2 stelle Michelin e una galleria commerciale. L’arredo è un mix tra mobili d’epoca e tocchi stravaganti.L’offerta per la cura di sé, invece, comprende la suggestiva piscina coperta in stile neoclassico, una palestra di 800 metri quadrati e una Spa con trattamenti ayurvedici. Prenota ora

The Westin Grand Berlin (quartiere Mitte). La scala maestosa vi dà il benvenuto in questo hotel centralissimo sulla Friedrichstrasse. Il Westin Spa & Fitnesslounge offre centro fitness e un’elegante piscina, mentre si cena al Relish Restaurant & Bar, che propone piatti moderni con influenze francesi e asiatiche. Prenota ora

Waldorf Astoria Berlin (zona Kurfürstendamm). Nel cuore della zona ovest della città e nei pressi del viale dello shopping Kurfürstendamm, questo luxury hotel è caratterizzato da un’atmosfera sofisticata regalata da un moderno stile Art Deco. Non mancano comfort come lo splendido Lang Bar, il ristorante ROCA e la Spa Guerlain. Quello che abbiamo amato di più, però, è senz’altro la biblioteca al 15° piano con vista panoramica mozzafiato. Prenota ora

Rocco Forte Hotel de Rome Berlin (quartiere Mitte). Elegante e posizionato nella bellissima Bebelplatz, offre una cucina gourmet, un lussuoso centro benessere con una piscina di 20 metri, camere insonorizzate e bagni in marmo con impianto di riscaldamento sotto i pavimenti a mosaico. Prenota ora

Gli hotel di design da non perdere a Berlino