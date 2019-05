Dietro il termine generale di cucina coreana – essendo essa il frutto di usi e tradizioni millenarie – si cela in realtà un’infinità di sfumature affascinanti, fatte di cibo, certo, ma anche di poesia e spiritualità, armonia e rispetto per la natura (e per chi ne fa parte). La chef Jeong Kwan è una monaca buddista e, come tale, vive in un monastero immerso nel verde, seguendo i ritmi delle giornate e delle stagioni che scandiscono lo scorrere del tempo; il suo sorriso sereno e pacato dona serenità a chiunque la guardi, così piccola di statura, eppure così grande d’animo e personalità.

L’abbiamo incontrata in occasione di una cena esclusiva, durante la quale abbiamo scoperto il fascino della cucina templare buddista. Curiosi di saperne di più? Ecco 5 cose che abbiamo imparato sulla cucina coreana grazie alla monaca buddista Jeong Kwan.

Chi è Jeong Kwan

Come abbiamo già accenato, Jeong Kwan è una monaca buddista della Corea del Sud, nonché uno degli chef vegani e zen migliori al mondo (resa celebre grazie alla terza stagione di Chef’s Table in onda su Netflix, di cui è stata protagonista). Arrivata per la prima volta a Roma in occasione della Korea Week – organizzata dall’Istituto Culturale Coreano – Jeong Kwan ha ammaliato pubblico e stampa con una serie di appuntamenti volti a far conoscere i segreti della cucina templare buddista: “Cucinare”, dichiara, “è un atto di nuova creazione che si svolge secondo la propria energia e capacità, è il creare qualcosa dal nulla”. Mangiare quindi non è più un atto circoscritto all’esigenza di nutrirsi ma è un modo per riflettere sull’origine del cibo e di essere grati per i prodotti della terra. I piatti che abbiamo assaggiato, dal porridge al sesamo nero e fagioli verdi al fritto di ginseng fresco, passando per kimchi e stufato di funghi shiitake, seguono tutti questa filosofia, bellissima e profonda, proprio come i principi che ne sono a fondamento. Scopriamoli insieme.