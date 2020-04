Cosa mangiare per non ingrassare, se si vuole stare attenti alla linea e rimanere in forma, tutti giorni ma soprattutto in periodi di vita sedentaria come durante la quarantena per il Coronavirus?

Naturalmente ogni persona è diversa, con un metabolismo a se stante, un dispendio energetico somma delle attività quotidiane, uno stato di salute e un’età che influiscono differentemente sulla capacità di restare in forma senza accumulare chili di troppo o meno.

Ci sono, tuttavia, regole generali imprescindibili per non ingrassare. Riguardano la tavola e l’attività fitness, ma in qualche modo pure un certo atteggiamento mentale che, puntando a uno stile di vita sano, permetta di modificare le abitudini rendendole salutari in maniera naturale, non forzata, e dunque duratura.

Prima di arrivare all’alimentazione, è importante sottolineare come il movimento sia fondamentale sia per non ingrassare sia per mantenere il metabolismo attivo. Non si tratta, dunque, tanto di consumare calorie, quanto di mettere in moto un circolo virtuoso che tenga in forma muscoli, giunture, apparato cardiocircolatorio e digerente.

Certo, tutto il fitness del mondo non basta a non ingrassare o a restare sani se a tavola si commettono ripetuti errori di alimentazione. Ecco i nostri consigli su cosa mangiare per non ingrassare.

Cosa mangiare per non ingrassare: 10 consigli