Tutto pronto a Cosmoprof 2019 per accogliere gli espositori con le novità make-up, skincare, nail art, capelli e dell’industria cosmetica italiana e internazionale in generale. Il percorso attorno all’eccellenza della bellezza, si compone di tre anime: Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics, in calendario da giovedì 14 a domenica 17 marzo, e Cosmo Hair & Nail & Beauty Salon che invece apre i battenti da venerdì 15 a lunedì 18 marzo.

Filo conduttore della kermesse, la sostenibilità ambientale, con allestimenti realizzati in materiali riciclabili, un minor utilizzo di tinture e vernici e uno sguardo a una produzione sempre più sostenibile: nell’area dedicata alla filiera saranno esposte le più innovative soluzioni tecnologiche nel rispetto della sostenibilità ambientale e improntate allo sviluppo di un’economia circolare, mentre il Green Prime del settore profumeria e cosmesi raccoglie l’offerta a basso impatto ambientale.

“Cosmoprof worldwide Bologna, fiore all’ occhiello di BolognaFiere, anche per il 2019 registra risultati in crescita“, ha spiegato Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. ” Con 2.947 espositori da oltre 70 Paesi, una crescita complessiva della manifestazione dell’8,2% e più di 250 mila operatori attesi da 150 Paesi, la manifestazione si conferma l’appuntamento chiave per l’intera industria cosmetica. All’appuntamento di Bologna, che porta la cultura e l’eccellenza del nostro territorio nel mondo, Cosmoprof continua ad aggiungere importanti eventi nei principali mercati internazionali. Forte delle consolidate presenze nei cinque continenti, dallo scorso ottobre, con l’acquisizione del gruppo tedesco Health and Beauty, il network di Cosmoprof ha rivolto l’attenzione allo sviluppo in Europa: sarà questo il nuovo terreno di crescita della nostra piattaforma”.

Nel dettaglio, l’espansione della fiera, che conta la collaborazione di Cosmetica Italia e la partecipazione di Ice, coinvolge tutti i settori con il salone dedicato al manufacturing e al packaging in crescita del 9%; quello pensato per la cosmesi selettiva che registra l’aumento delle aziende che compongono l’Extraordinary Gallery (+4%); con il settore dell’estetica e spa che vola del 21% mentre hair e collettive migliorano rispettivamente del 4,5 e del 3,5%.

Fiera internazionale il Cosmoprof ma anche una grande vetrina del made in Italy: le imprese italiane della cosmesi, il cui fatturato globale ha superato gli 11,2 miliardi di euro nell’ultimo anno, dettano le tendenze e sono di ispirazione per le aziende di tutto il mondo per competitività e specializzazione tanto che le nostre esportazioni sono cresciute del 3,6% con un valore di 4.800 milioni di euro nell’ultimo anno (dati Cosmetica Italia).

In totale saranno 2.947 gli espositori presenti al salone, provenienti da oltre 70 paesi, e oltre 250 mila operatori professionali arriveranno nel capoluogo emiliano. Ecco i principali del settore skincare, make-up, capelli e nail art.

Cosmoprof 2019: padiglioni skincare

Tindora Cosmetics ha creato creme biotecnologiche di alta gamma a base di “zafferano dell’Aquila D.o.p.”. Nello stand è possibile conoscere e testare la linea che declina l’insieme delle proprietà rivitalizzanti e antiossidanti dell’oro rosso d’Abruzzo, coltivato e lavorato a mano in particolare nel comune aquilano di Navelli (pad.14GP – stand G22).

(pad 21 – stand F7) Bonjour la vie propone solo ingredienti green e di alta qualità per una linea immediata, adatta alle esigenze di ogni età, tono e tipo di pelle. Tutti i prodotti sono vegan, realizzati con ingredienti dermocompatibili, privi di PEG, PPG, Siliconi, Petrolati, Parabeni, Oli Essenziali, BHA e BHT, EDTA, dal packaging essenziale e interamente riciclabile.

Cosmoprof 2019: padiglioni capelli

Alfaparf Milano presenta il concetto di “casa Alfaparf Milano” che esalta a 360° la filosofia people: colonna portante dell’anima del marchio, un insieme di persone sempre connesse tra loro in un flusso continuo di idee, immagini, esperienze e parole che animano un mondo dove il concetto stesso di bellezza è in continua evoluzione (pad 31 – stand A22)

(pad. 31 – stand B1) Davines marchio di riferimento per tutti i professionisti nel settore dell’haircare che vogliono donare un’esperienza irripetibile ad ogni loro cliente. I prodotti Davines sono il frutto di un connubio tra artigianalità e innovazione, dove regnano semplicità, armonia e buon gusto per risultati unici su ogni capello (pad. 31 – stand A10/ A16/ B17)

Cosmoprof 2019: padiglioni make-up

PaolaP presenta Bakery Collection, la nuova collezione make-up primavera-estate ispirata al mondo della pasticceria. Texture che accarezzano delicatamente la pelle, colori naturali che esaltano le cromie del volto, un mascara incredibilmente allungante e resistente all’acqua, 3 meravigliose nuance di Paint4Lips che valorizzano le labbra, Lip Effect per metterle in luce, Opulence per illuminare e AcquaGlam per far risplendere la pelle di viso e corpo: ecco la ricetta di PaolaP per essere sempre impeccabile (pad. 36 – stand H4/I3)

