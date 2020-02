Costumi di Carnevale 2020 per bambini: i più venduti su Amazon

Si ispirano ai cartoni animati Disney, agli eroi Marvel, ma anche a idee originali i costumi di Carnevale 2020 per bambini più venduti su Amazon. Le proposte sulla piattaforma sono per bimbi di tutte le età, dai neonati che possono indossare simpatiche tutine, ai ragazzi che con abiti dotati di tanti accessori possono trasformarsi nei loro personaggi preferiti.

Nelle preferenze dei più piccoli, infatti, perdono terreno le maschere tradizionali italiane, in favore di soluzioni più contemporanee e dettagliate. Addio a Arlecchino, Pulcinella e Colombina, benvenuti Elsa, l’eroina di Frozen e del nuovo Frozen II, e Hulk, il muscolosissimo supereroe di fumetti, film e cartoon.

Inutile, del resto, contrastare le scelte dei bimbi. Il Carnevale è una festa dedicata soprattutto a loro, da vivere in allegria e spensieratezza seguendo le proprie inclinazioni.

Quali sono le scelte più popolari? Ecco i 5 costumi di Carnevale 2020 per bambini più venduti su Amazon.

I 5 costumi di Carnevale 2020 per bambini più

Pagliaccetto da panda

Da Michley un pagliaccetto per neonati con taglie da zero a 3 anni che trasforma i piccoli in deliziosi panda. In morbida flanella, ha un cappuccio e una lunga chiusura lampo che permette di cambiare i pannolini con praticità. Disponibile anche con altri simpatici personaggi: coniglio, dinosauro, anatra, scimmia, leopardo, rinoceronte e volpe.

Prezzo consigliato 20,99 euro. Acquista qui

Tutina de Gli Incredibili

È Disney la tutina dal tono rosso ispirata alla particolare tuta de Gli Incredibili, con l’aggiunta del logo del film sul petto. In soffice cotone, è proprio come se fosse stata realizzata da Edna Mode, la sua composizione è adatta alle pelli più sensibili e può essere usata anche come pigiama. Da 0 a 18 mesi.

Prezzo consigliato 16,95 – 34,49 euro. Acquista qui

Tuta Marvel di Hulk

Un tuta per Carnevale, ma anche per la notte, che trasforma i ragazzi da 2 a 10 anni nell’incredibile Hulk. In materiale simile al pile, con una cerniera per aprire e chiudere il fondo con risvolto, si può completare con trucco verde sul viso o con una maschera. Disponibile anche con stampa Avengers con Hulk, Captain America, Iron Man e Thor.

Prezzo consigliato 18,95 – 23,95 euro. Acquista qui

Costume da principessa Aurora della Bella Addormentata

Aurora è una delle principesse più amate dalle bambine, che scelgono questo costume firmato Pretty Princess per continuare a sognare. Con gonna multistrato con interno in cotone per un comfort ottimale, è morbido e traspirante. Da 3 a 10 anni.

Prezzo consigliato 22,99 – 25,99 euro. Acquista qui

Costume da Elsa di Frozen

Si ispira alla principessa Elsa di Frozen il costume firmato URAQT. Oltre all’abito, disponibile da 2 a 8 anni, da 100 a 150 cm, il set da principessa comprende la corona, la bacchetta magica, i guanti in tinta, una bionda treccia di capelli e i gioiello, con anello e orecchini.

Prezzo consigliato 21,99 euro. Acquista qui