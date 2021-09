Dopo aver detto il loro secondo Sì, Martina Pedaletti e Francesco Muzzi sbarcano a D’amore e D’accordo Vip. I due, che si sono conosciuti (e sposati) durante il programma Matrimonio a Prima Vista, sono una delle coppie concorrenti dello show di Katia Follesa, in onda su Real Time mercoledì 29 settembre 2021. Hanno voluto celebrare le loro seconde nozze, dopo quelle sotto i riflettori della trasmissione che gli ha fatti incontrare, per suggellare e confermare la loro scelta d’amore.

Lei ha 35 anni e viene da Roma. Proprio nella terza edizione del programma di Real Time, dopo essere stata single per due anni, ha ritrovato di nuovo l’amore con Francesco. Martina fa due lavori: la commessa in un negozio di abbigliamento e la bartender in vari locali della Capitale. Tiene molto alla forma fisica e infatti nel tempo libero ama andare in palestra. Adora uscire con le amiche, alle quali è molto legata: cerca di tenersi sempre impegnata perché secondo lei chi si ferma è perduto. Ha sempre voluto accanto a sé una persona altrettanto attiva, energica ed espansiva, tutte qualità che ha ritrovato in suo marito. Su Instagram vanta oltre 78mila follower.

Francesco ha 38 anni e viene da Roma. Lavora come tassista e prima di conoscere la sua metà viveva con la madre, con la quale ha sempre avuto un bellissimo rapporto. Ama la palestra ma non ne è ossessionato, è un tifoso della Lazio e ama andare a ballare. Sensibile quanto basta, ritiene di essere molto romantico e passionale. Su Instagram anche lui è seguito da 70mila follower. Il 18 settembre 2021 ha voluto ri-sposare Francesca sulla spiaggia alla presenza di amici e parenti: una cerimonia tutta loro, completamente diversa dalla prima avvenuta a Matrimonio a Prima Vista, e sono l’unica coppia di questa trasmissione ad averlo fatto.