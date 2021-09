Una cascata di catene d’oro al posto dei capelli. È questa la trovata “geniale” di Dan Sur, rapper e cantante di reggaeton messicano di 23 anni, che ha deciso di cambiare la sua immagine per distinguersi dalla massa. Così, invece di tingersi i capelli – “come fanno tutti” -, l’artista ha scelto di farsi impiantare catene d’oro, d’argento e gioielli in testa.

“Spero che in questo modo adesso non mi copi nessuno“, ha dichiarato il cantante sui suoi profili social, dove in diverse foto sfoggia la sua ‘fluente chioma’. Per ottenere questo risultato c’è voluta un’operazione chirurgica abbastanza importante: il rapper ha spiegato che tutte le catene sono agganciate a una sorta di uncino che gli è stato impiantato nella testa.

L’uncino, a sua volta, ha altri uncini più piccoli ai quali sono attaccate le catene. Stando ai post condivisi dal rapper messicano, sembra che il cambiamento sia avvenuto nel mese di aprile 2021 e da quel momento i follower dell’artista sono aumentati fino ad arrivare agli attuali 54.5 mila su Instagram e oltre due milioni su TikTok. E proprio sulla piattaforma d’intrattenimento cinese, Dan Sur ha spiegato i motivi di questa scelta.

“La verità è che volevo fare qualcosa di diverso perché vedo che tutti si tingono i capelli. Spero che nessuno mi copi ora. Ho un gancio impiantato nella testa e quel gancio ha altri ganci che stanno nel mio cranio, sotto la pelle. Questi sono i miei capelli. Capelli d’oro. Il primo rapper ad avere capelli d’oro nella storia dell’umanità”.

Ma c’è un altro motivo per cui il rapper ha deciso di farsi impiantare delle catene al posto dei capelli: Dan Sur, infatti, crede di essere una sorta di divinità. Si definisce Anunnaki, ovvero una divinità mitologica, con la missione sulla Terra di far rivivere il reggaeton.