Nonostante Davide Silvestri abbia più volte dichiarato che la sua coinquilina Katia Ricciarelli fosse una delle sue preferite all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6, i due ora sono in lite.

L’ex attore di Vivere, mentre scherzava con Barù, si è lasciato sfuggire un “vieni vecchietta”, rivolgendosi alla soprano e facendo scattare la sua ira, solo da qualche giorno sopita. La cantante, per molti appassionati del reality, ha avuto una reazione esagerata, arrivando persino a dire all’attore che dopo quella battuta il loro rapporto è stato compromesso:

“Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano. La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché l’hanno chiamata Valeriona e io adesso mi infurio perché mi avete detto vecchietta. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio”.