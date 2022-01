Sebbene in tanti, fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 avessero chiesto la squalifica di Katia Ricciarelli, dopo le numerose liti e le presunte frasi razziste nei confronti di Lulù Selassié, la soprano è rimasta in gioco, spalleggiata da ben cinque voti come preferita, tra cui anche quello di Davide Silvestri.

Durante la puntata di venerdì 7 gennaio 2022, l’ex attore di Vivere, ha contribuito a regalare alla cantante l’immunità, anche se pare che la scelta non sia stata facile. Nonostante Katia sia una delle sue preferite, Davide l’ha avvertita dicendole che non potrà più difenderla se farà altri scivoloni razzisti:

“Io nel pomeriggio pensavo, se in puntata ci dovessero essere i salvataggi a catena, chi salvo per primo, Barù o Katia? Perché Katia è la mia preferita, ma visto che poi Barù non lo salva nessuno cosa faccio? Non lo salvo nemmeno io? D’istinto avrei detto Katia, però pensandoci avevo paura che nessuno salvasse lui, a cui mi sto affezionando”.

Poi ha ricordato all’amica coinquilina che in futuro potrebbe prendere un’altra decisione e l’ha messa in guardia:

“Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero e mi direi ‘scusa ma perché lo stai facendo? Come mai vai contro ciò in cui credi?’. Ti verrei a dire ‘Katia hai fatto un’altra cavolata e non mi sei piaciuta’”.

Davide Silvestri ha continuato, spiegando a Katia Ricciarelli che per lui lei è la numero uno all’interno del GF, ma l’ha esortata a “non fare cavolate”. L’attore le ha detto di rimanere se stessa, aggiungendo: “Non è che devi dire a tutti ‘ti voglio bene tesoro amore’. Tu non sei così e non devi fingere. Quindi non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila”.

Nel sentire le parole del suo amico la soprano ha commentato: