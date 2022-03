La puntata del Grande Fratello Vip del 7 marzo si è conclusa con un’eliminazione per molti inaspettata: quella di Soleil Sorge. Protagonista fin dall’inizio delle dinamiche tra i concorrenti, sempre al centro dell’attenzione a causa della sua “chimica artistica” con Alex Belli, ma anche per le sue liti con Delia Duran. Insomma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è uscita dalla casa del tutto a sorpresa, perdendo al televoto contro Davide Silvestri; ma la sua amica Dayane Mello non ci sta.

Come sempre quando Sorge è finita in nomination, la modella brasiliana ha chiesto aiuto ai suoi follower per salvare l’amica, ma questa volta non è bastato. E Mello si è lanciata in un durissimo attacco al Gf Vip: in una diretta su Instagram, ha infatti accusato la produzione di aver truccato il televoto e di aver già deciso chi debba essere il vincitore. E, secondo lei, la stessa truffa si era verificata nella quinta edizione, a cui lei stessa ha partecipato (e Tommaso Zorzi le avrebbe soffiato la vittoria proprio per questo motivo).

“Sono delle truffe. Ma sì ragazzi, certo che dico che è una truffa. Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro. Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri. Ragazzi sappiamo già che questo programma, sappiamo il vincitore, loro lo sanno già il vincitore, lo sappiamo già. Quindi siamo qui per cosa? Diamo voti e non perdiamo la speranza, però è tutta rotta questa roba qua”.

Un’accusa pesante nei confronti del programma, che ha immediatamente diviso il pubblico, soprattutto sul web. Su Twitter c’è chi sostiene la teoria di Dayane Mello e grida al complotto, ma anche chi si mostra piuttosto perplesso a riguardo. Nessuno sa se ciò che ha detto la ex gieffina corrisponda alla verità o se sia soltanto un modo per screditare il Gf Vip dopo l’eliminazione di Soleil Sorge. Quel che è certo, però, è che dal televoto ci si può sempre aspettare un colpo di scena.