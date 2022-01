Al Grande Fratello vip le sorprese non mancano mai. L’ultima novità, che sta già facendo chiacchierare i fan della trasmissione, è il ritorno al reality di una vecchia conoscenza: Dayane Mello. Dopo aver già partecipato all’edizione precedente, infatti, la modella brasiliana farà di nuovo il suo ingresso nella casa, questa volta per fare una sorpresa all’amica Soleil Sorge.

I concorrenti, tenuti in isolamento dal mondo esterno da ormai diversi mesi, hanno spesso l’opportunità di poter incontrare – anche se per pochi minuti – amici e parenti durante le puntate settimanali. Questa volta tocca all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, una delle personalità più amate di questa edizione del programma, ancora ignara della piacevole visita che riceverà durante la puntata di venerdì 7 gennaio 2022.

Dayane Mello è prontissima per rientrare nella casa e, riguardo all’amica, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra”.

Mello è da poco tornata in Italia, dopo aver terminato la sua esperienza come concorrente all’interno del programma La Fazenda, versione brasiliana de La Fattoria. Partecipazione che l’ha fatta finire al centro di diverse bufere mediatiche scoppiate in seguito ad una presunta violenza sessuale subita nel programma da un altro concorrente, Nego Do Borel.

Le telecamere della trasmissione avevano ripreso un momento nel quale il rapper aveva allungato le mani su di lei, approfittando di un momento in cui la modella non era cosciente, dopo una serata alcolica. Alla fine, lei ha negato le accuse e difeso il cantante:

“Dopo aver riflettuto sugli eventi accaduti con Nego alla Fattoria, valutando e rivalutando gli eventi, parlando con una psicologa e con alcune persone intorno a me, sono giunta alla conclusione che, sebbene la sua condotta non sia stata la più prudente possibile in quella situazione, non ha commesso abusi sessuali contro di me e non mi ha violentata”.