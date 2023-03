Scoprire di avere un tumore non può che essere un colpo al cuore, non solo perché si teme, nonostante i progressi fatti dalla medicina, di non farcela, ma anche perché a causa delle cure a cui ci si deve sottoporre si è costretti a mettere in pausa la propria attività professionale. Questo è quello che sta accadendo anche a Deborah Salvatori Rinaldi, calciatrice attualmente in forza alla Ternana (nella scorsa stagione al Milan), che ha da poco ricevuto la diagnosi.

La notizia da parte del medico è arrivata a febbraio 2023, ma nonostante le abbia fatto non poco effetto si è presentata comunque al campo di allenamento. Quella è stata l’occasione anche per parlare apertamente alle compagne di squadra, oltre che alla società, del suo problema, che l’ha poi portata a sottoporsi a un intervento chirurgico al naso per la rimozione della massa.

Ora Deborah Salvatori Rinaldi è costretta a osservare un periodo di riposo, ma il club, nonostante il suo contratto fosse in scadenza a fine stagione, non ha esitato a proporle il rinnovo. Un gesto emblematico, che non è così diffuso nel mondo del lavoro, anzi.

La sportiva ha così voluto raccontare la sua vicenda attraverso il suo profilo social, sottolineando quanto sia stata colpita in modo positivo dalla società, oltre che dall’ondata di solidarietà ricevuta.

“Quella mattina prima di allenarmi ho parlato dentro lo spogliatoio. Avevo iniziato l’anno parlando alla squadra facendo un discorso sulla riconoscenza e ho finito l’anno parlando della stessa cosa, ma questa volta le parole erano più pesanti. Questa volta stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa. Quella mattina, dopo l’allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere” – inizia così il suo messaggio.

Non è mancato un ringraziamento non solo al personale medico, ma anche a chi la sta sostenendo in questo percorso: “L’operazione è andata bene. Sarà un periodo difficile fatto di pochissimi sforzi, lentezza, pazienza, mal di testa, radioterapia, controlli e visite. Per 31 anni ho disegnato il mio capolavoro, ma poi un mostro mi ha bruciato la tela. Non sarà mai uguale, ma con un bel respiro, alti e bassi, le persone che mi amano e la medicina, andremo a comprare un’altra tela per ricominciare da capo. Vi ringrazio con tutto il mio cuore, ora come Goku ho il potere della Genkidama. La vostra energia è fortissima, grazie alle amicizie vere per avermi preso per mano. Per la mia famiglia le parole non saranno mai abbastanza. Vi amo con tutta me stessa” – ha concluso.

Ed è per questo che già scalpita all’idea di poter tornare presto in campo.