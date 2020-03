Decorazioni pasquali per la casa: gli addobbi più belli

Le decorazioni pasquali per la casa permettono di creare una atmosfera di festa in ogni stanza: abbiamo scovato gli addobbi più belli per portare colore, gioia e allegria.

Gli addobbi per Pasqua, infatti, rendono protagonisti la primavera, gli animali della fattoria tanto amati dai bambini, come conigli, pulcini, galline, e naturalmente le uova. Simbolo della Pasqua, le uova si possono trovare non solo nei bei centrotavola per i pranzi dei giorni di festa, ma anche in tante idee originali per decorare la casa.

Alcune proposte sono perfette per la tavola, altre da posizionare all’ingresso per dare il benvenuto agli ospiti, altre ancora sono adatte a ogni ambiente.

Scatola Villa d’Este Home Tivoli. Può essere una allegra decorazione in ogni stanza, dalla cucina alla camera da letto, e perfino in bagno, la scatola in porcellana a forma di gallina con coperchio. La base ha un decoro puntinato nero. Prezzo consigliato 21 euro

Ghirlanda pasquale Gisela Graham. L’originale ghirlanda di Pasqua, a forma di nido con uova, può essere appesa alla porta come quelle natalizie, per dare il benvenuto agli ospiti, alle pareti di casa, sui mobili o come centrotavola. Prezzo consigliato 22,16 euro su Amazon.it

Portauova Maisons du Monde. È una graziosa decorazione per la cucina o sala da pranzo, il portauova in metallo nero opaco, utile anche per portare a tavola le uova per la colazione o il pranzo di Pasqua. Prezzo consigliato 11,99 euro

Portauova Zara Home. Un’alternativa di design dallo stile contemporaneo? Il portauova in gres disponibile in grigio o in color crema che imita i cartoni delle uova. Prezzo 9,99 euro

Decorazioni Villeroy & Boch. Da sistemare sui rami per “alberi pasquali” o appendere in casa, è delizioso questo set di 4 decorazioni con i simpatici coniglietti in porcellana Anna e Max. Prezzo consigliato 34,90 euro

Decorazioni H&M HOME. Ancora per i rami o per la casa, le decorazioni pasquali a forma di uovo in cartone con nastro in tessuto in alto. Sei pezzi dai colori di tendenza. Prezzo 9,99 euro

Tovaglia CoinCasa. Per decorare la tavola e la sala da pranzo con uno stile moderno, ecco la tovaglia stampata in puro cotone a trama spigata con galline in bianco e nero. Prezzo consigliato da 22,90 a 45,90 euro