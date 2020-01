Deumidificatori portatili: come funzionano e modelli

Umidità e muffa in bagno e cucina? I deumidificatori portatili accorrono in aiuto, in modo efficace e silenzioso.

Si tratta di un piccolo elettrodomestico indispensabile per abbassare l’eccessiva umidità, che può provocare non pochi danni non solo all’abitazione, ma anche alle persone.

Quando l’umidità è un eccesso? Quando supera il 60 o 65% a seconda della temperatura ambientale. I deumidificatori portatili non fanno che abbassare quel livello, rendendo l’ambiente confortevole e sano. Ecco caratteristiche e prezzi di 5 modelli.

Pro Breeze Deumidificatore d’aria

Perfetto per rimuovere umidità, muffa e acari della polvere che si trovano nell’aria dalla cucina, del bagno, della camera da letto, del garage, della cantina e della roulotte.

Caratteristiche: leggero, portatile e compatto capace di rimuovere 250ml di umidità per giorno, con una capienza che arriva fino a 500ml

Pro: la tecnologia Thermo-Electric Peltier consente un funzionamento eco-friendly silenzioso

Prezzo consigliato: 39,99 euro Acquista ora

Aidodo Deumidificatore per casa

Deumidificatore portatile, silenzioso, contro la muffa e l’umidità per ambienti, casa, armadio o garage.

Caratteristiche : rimuove al massimo 300 ml al giorno, eliminando raidamente l’umidità dall’aria in eccesso che causa le muffe e i funghi, portando aria più sana e pulita

: rimuove al massimo 300 ml al giorno, eliminando raidamente l’umidità dall’aria in eccesso che causa le muffe e i funghi, portando aria più sana e pulita Pro: con 20 W di consumo energetico, pari a solo 0,5 kWh al giorno

Prezzo consigliato: 42,99 euro Acquista ora

Argo Dry Digit Evo Deumidificatore con Refrigerante R290

Deumidificatore compatto dal gusto minimale adatto ad ogni stile abitativo. Le giuste proporzioni lo rendono facilmente gestibile negli spostamenti. Con il nuovo gas naturale R290 deumidifica e rispetta l’ambiente.

Caratteristiche : deumidifica fino a 17 litri al giorno e utilizza un gas refrigerante ecologico, che non contribuisce al surriscaldamento dell’ambiente

: deumidifica fino a 17 litri al giorno e utilizza un gas refrigerante ecologico, che non contribuisce al surriscaldamento dell’ambiente Pro: controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione

Prezzo consigliato: 189 euro Acquista ora

Nettuno Deumidificatore Compatto

Adatto per piccoli spazi come cucina, garage, armadi, ufficio o altri posti umidi.Intelligente e sicuro, è dotato di autospegnimento, quando il serbatoio è pieno si spegne in automatico e si accende un led rosso.

Caratteristiche : dotato di tecnologia di Peltier, senza compressore

: dotato di tecnologia di Peltier, senza compressore Pro: risparmio energetico, basso consumo e pratico serbatoio removibile da 750ml

Prezzo consigliato: 44,90 euro Acquista ora

Hengda Deumidificatore Portatile Compatto

Rimuove l’umidità in eccesso dall’aria per creare un ambiente confortevole per la casa e l’ufficio. Può ridurre efficacemente l’umidità nell’aria e nei mobili, sopprimere completamente gli acari, i batteri e altri allergeni, mantenendo i vestiti e la biancheria asciutti e puliti.

Caratteristiche : con una capacità di deumidificazione di 26 L / giorno è adatto per ambienti di circa 20-30 m²

: con una capacità di deumidificazione di 26 L / giorno è adatto per ambienti di circa 20-30 m² Pro: funzionamento semplice e funzionamento silenzioso, non disturba il sonno, il lavoro o l’apprendimento

Prezzo consigliato: 133,90 euro Acquista ora