Dieta nordica per dimagrire e restare in salute mangiando come i Vichinghi

Che la dieta mediterranea sia in assoluto uno tra i regimi alimentari più sani e volti al benessere di corpo e mente è cosa nota. Ma cosa dire, invece, della dieta nordica? Si tratta di una particolare tipologia di alimentazione diffusa soprattutto nei Paesi scandinavi, come Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, che vanta molteplici proprietà ed effetti benefici per l’organismo.

Non è un caso, quindi, che proprio a questi Paesi spettino i gradini più alti del podio del vivere bene e in salute. E che proprio l’alimentazione svolga un ruolo determinante in questi ambiti.

Ma cos’è davvero la dieta nordica? Quali alimenti comprende, come si esegue, e soprattutto, quali sono i benefici che rendono questa strategia alimentare la possibile concorrente alla nostra dieta mediterranea?

Come funziona la dieta nordica?

La dieta nordica, anche detta dieta vichinga, è un particolare regime alimentare nato nel 2004 a Copenaghen a opera di alcuni ricercatori nutrizionisti provenienti da Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca e Islanda. Si tratta di una dieta che, di fatto, predilige alimenti come pesce, frutta, verdura e riso e che evita, invece, i cereali raffinati, lo zucchero e le carni processate.

Una dieta nata con uno scopo ben preciso: diminuire il tasso di obesità della popolazione e, allo stesso tempo, promuovere un approccio sostenibile all’alimentazione perché riduce l’inquinamento, il deterioramento dei terreni, la distruzione e il danneggiamento dei diversi ecosistemi incoraggiando il consumo di prodotti locali. Insomma, una dieta che fa bene sia al corpo che all’ambiente e che è nella top 3 dei regimi alimentari più sani e volti al benessere del mondo.

Ma come funziona esattamente? Come detto, la dieta nordica punta a ottenere un dimagrimento non tanto basato sulla quantità di calorie consumate, ma sulla consapevolezza di ciò che si consuma, arrivando alla perdita di peso in modo graduale e salutare.

Cibi e alimenti della dieta nordica

Ispirandosi a movimento New Nordic Cuisine dello chef pluristellato Renè Redzep, la dieta nordica prevede il consumo regolare di tutta una serie di alimenti di origine vegetale e a basso contento di grassi. Tra questi, per esempio, troviamo:

broccoli;

cavoli;

cavoli di Bruxelles:

frutta secca;

frutti rossi;

bacche;

cereali integrali (tra cui segale, avena e orzo):

legumi;

ortaggi come patate e carote;

funghi;

semi oleosi;

pesce pescato e non di allevamento come aringhe, salmone, sgombri, merluzzo, ricchi di omega 3 e 6;

frutti di mare:

latticini magri;

uova da allevamento a terra;

kefir;

olio di canola (unico olio ammesso).

La preferenza è da accordare a cibi freschi, di stagione, meglio se biologici e a chilometro zero.

Da eliminare dalla propria alimentazione, invece, oltre ai classici cibi definiti “spazzatura” o junk-food, ci sono anche:

bibite;

cereali raffinati;

cibi e bevande zuccherate;

carne processata;

burro.

Un’alimentazione sana, basata su principi sani e su cibi il più naturali e magri possibile, in grado di portare una serie di benefici al corpo.

I benefici della dieta nordica

Grazie alla presenza dei cereali integrali, degli omega 3 e 6, delle proteine magre e dalla bassa quantità di zuccheri, la dieta nordica risulta particolarmente efficace nella perdita di peso.

Secondo alcuni studi, infatti, mettendo a paragone due gruppi di persone a dieta ma di cui uno solo in linea con queste caratteristiche alimentari (prodotti locali, biologici, ecc.) si è notato che la perdita di peso delle persone del gruppo “a chilometro zero” è stata maggiore rispetto a chi ha consumato cibi provenienti da qualsiasi luogo, facendo perdere in media tra 4 chili in più.

Ma non solo, la dieta nordica permette anche di tenere sotto controllo patologie come:

il diabete;

il colesterolo;

le malattie cardiovascolari;

disturbi legati alla pressione del sangue.

In più, tra gli altri benefici derivanti da questo tipo di alimentazione, ci sono:

un miglior funzionamento del metabolismo;

la prevenzione di tutte le tipologie di infiammazione;

la tutela verso malattie a livello del cervello e della capacità cognitiva;

il rallentamento dell’invecchiamento;

una maggior salute di pelle e capelli.

Il tutto seguendo un’alimentazione varia e gustosa.

Dieta nordica: esempio di menu settimanale

Grazie alla grande quantità di alimenti tra cui scegliere, infatti, la dieta nordica si presta a tantissime possibilità di menu composti da pasti equilibrati e dal gusto ottimo. Vediamone un esempio.

Lunedì

Colazione: muffin integrale ai frutti rossi, tè.

Pranzo: riso integrale con verdure.

Cena: carne ai ferri con verdure

Martedì

Colazione: latte, cereali integrali e frutta.

Pranzo: pomodori ripieni di cereali.

Cena: salmone con verdure e pane di segale.

Mercoledì

Colazione: muesli con yogurt e frutti rossi.

Pranzo: insalata di gamberi con verdure miste e panna acida.

Cena: omelette con spinaci e pane integrale.

Giovedì

Colazione: macedonia di frutta con yogurt.

Pranzo: merluzzo con verdure e pane integrale.

Cena: zuppa di cereali e legumi.

Venerdì

Colazione: yogurt con macedonia di frutta.

Pranzo: riso integrale con salmone e spinaci.

Cena: arrosto con patate al forno.

Sabato

Colazione: uova con pane integrale.

Pranzo: riso integrale con verdure.

Cena: sgombro alla griglia con verdure.

Domenica

Colazione: yogurt con salsa ai frutti rossi e pane integrale.

Pranzo: insalata di orzo con cavoli.

Cena: Toast con formaggio magro e erbe aromatiche accompagnato da verdure.

Il tutto intervallato da spuntini a metà mattina e pomeriggio a base di noci o mandorle, grandi alleati per la nostra salute, e dall’assunzione di tanta, tanta acqua.

Dieta nordica vs dieta mediterranea

Quella nordica è una dieta che ricorda i principi della nostra dieta mediterranea e che, di fatto, è altrettanto salutare ed equilibrata.

Una cosa che però divide queste due strategia alimentari c’è, ed è l’olio utilizzato per il condimento e la preparazione dei piatti. Se in quella mediterranea a far da padrone è l’olio extravergine di olia, ottimo molto più se usato a crudo, nella dieta nordica il re della tavola è l’olio di canola, ideale per la cottura poiché più resistente alle alte temperature.

Insomma, entrambe le diete sono perfette per assicurarsi una buona salute, ovviamente sempre accompagnata da una sana attività fisica e uno stile di vita equilibrato e volto al benessere.

Controindicazioni alla dieta nordica

E le controindicazioni? Un altro aspetto in comune con la dieta mediterranea è l’assenza di effetti collaterali. Ovviamente va eseguita in modo corretto, bilanciando bene gli alimenti e sempre chiedendo consiglio a un esperto per la scelta degli alimenti più appropriati a seconda del proprio stato di salute inziale.

Che dire, non vi resta che scegliere la dieta che più fa per voi, fermo restando che alimentarsi non significa solo ingerire del cibo per riempire lo stomaco, ma è importante farlo in modo consapevole, attento e volto al proprio benessere interiore e dell’ambiente in cui si vive.