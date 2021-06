Dieta olistica, quando la salute (per corpo, mente e spirito) arriva dal cibo

Se è vero che alimentazione e salute sono due aspetti strettamente collegati tra loro, è vero anche che salute fisica e mentale sono altrettanto connessi (non a caso come indica la locuzione latina mens sana in corpore sano, la nostra mente è sana quando anche il corpo lo è). Solo occupandosi di ognuno di questi aspetti, quindi, è possibile raggiungere un benessere totale e concreto, proprio come indicato dalla dieta olistica.

Un approccio alimentare che non si occupa solo di indicare cosa e come mangiare ma che, considerando l’individuo nella sua totalità, si pone come obiettivo quello di “curare” il soggetto andando ad agire su ogni parte della sua vita, fisica, emotiva e interiore.

Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta. Cos’è la dieta olistica, come si attua e con quali benefici per corpo e mente.

Alimentazione olistica: cosa significa?

Per prima cosa è bene comprendere cosa significa dieta olistica. La parola “holos”, in greco, vuol dire “tutto”. Ovvero, il prendersi cura della persona nella sua totalità, corpo, mente, emozioni ed energia vitale.

Quando si parla di alimentazione olistica, quindi, si intende “il mangiare bene”, in modo naturale, equilibrato e, soprattutto, consapevole. Scopo di questo modo di alimentarsi, infatti, è il raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico completo e duraturo, maturando una coscienza verso ciò che si consuma, sia nelle dosi che nella tipologia di alimenti.

Considerando il cibo non solo come nutrimento ma come medicina. Scegliendo gli alimenti in modo da aiutare concretamente il corpo a svolgere le sue funzioni, incrementando la sua energia ed efficienza e senza causargli alcun tipo di disequilibrio o disturbo.

Punto cardine dell’alimentazione e della dieta olistica, quindi, è la consapevolezza verso ciò che si mangia e di come gli alimenti scelti influiscano sul proprio benessere e stato di salute. Questo perché, sapere cosa fa bene e cosa no al proprio organismo, è il primo e fondamentale passo per ottenere e mantenere nel tempo uno stato di equilibrio e salute psico-fisica elevata e duratura.

I principi della dieta olistica

Oltre che una dieta, quindi, si parla di un vero e proprio stile di vita, che si fonda su tutta una serie di principi cardine (e che non riguardano solo l’alimentazione):

preferire cibi crudi e “interi” : ovvero non trasformati. Per esempio per uno spuntino è bene optare per frutta e verdura meglio se di stagione ma nella su forma naturale, senza che abbia subito trasformazioni di alcun genere;

: ovvero non trasformati. Per esempio per uno spuntino è bene optare per frutta e verdura meglio se di stagione ma nella su forma naturale, senza che abbia subito trasformazioni di alcun genere; optare per alimenti biologici e organici, controllando sempre le etichette in modo da escludere l’utilizzo di pesticidi, antibiotici, ormoni, ecc.;

controllando sempre le in modo da escludere l’utilizzo di pesticidi, antibiotici, ormoni, ecc.; meglio scegliere sempre prodotti e/o produttori locali , più genuini per il proprio corpo poiché maggiormente affini;

, più genuini per il proprio corpo poiché maggiormente affini; evitare i fast food e i cibi trasformati e le bibite gassate , perché questo genere di alimenti vengono alterati con sostanze chimiche dannose per il corpo;

, perché questo genere di alimenti vengono alterati con sostanze chimiche dannose per il corpo; ridurre l’assunzione di sale , il sodio infatti è uno dei fattori alla base della ritenzione idrica e di patologie come l’ipertensione. La dose consigliata è tra l’1,5 e il 2,3 grammi al giorno;

, il sodio infatti è uno dei fattori alla base della ritenzione idrica e di patologie come l’ipertensione. La dose consigliata è tra l’1,5 e il 2,3 grammi al giorno; controllare il consumo di zuccheri : la cosa migliore sarebbe evitare gli zuccheri raffinati e gli alimenti che li contengono, optando invece per quelli della frutta e per gli sciroppi di mais o d’acero;

: la cosa migliore sarebbe evitare gli zuccheri raffinati e gli alimenti che li contengono, optando invece per quelli della frutta e per gli sciroppi di mais o d’acero; eliminare la farina bianca , anch’essa troppo raffinata e priva dei giusti nutrienti, meglio optare per quelle integrali (così come i cereali in generale);

, anch’essa troppo raffinata e priva dei giusti nutrienti, meglio optare per quelle integrali (così come i cereali in generale); mangiare i grassi sani come l’olio extra vergine di oliva, di semi di lino, ecc. Evitando, invece, quelli di origine animale;

come l’olio extra vergine di oliva, di semi di lino, ecc. Evitando, invece, quelli di origine animale; bere tanta (tantissima) acqua , il minimo è otto bicchieri al giorno. Ma più si beve meglio è per depurare l’organismo e liberarlo dalle tossine accumulate e per evitare che il corpo si disidrati (con conseguenze come mal di testa, affaticamento, problemi digestivi, invecchiamento precoce, ecc.);

, il minimo è otto bicchieri al giorno. Ma più si beve meglio è per depurare l’organismo e liberarlo dalle tossine accumulate e per evitare che il corpo si disidrati (con conseguenze come mal di testa, affaticamento, problemi digestivi, invecchiamento precoce, ecc.); mangiare con moderazione, senza esagerare, controllando la quantità e le dosi degli alimenti e imparando ad ascoltare i messaggi del corpo.

Altri principi

Ma non solo. La dieta olistica prevede anche di:

dedicare almeno 30 minuti al giorno all’attività fisica. Che si tratti di una passeggiata, di una lezione di yoga, nuoto, una pedalata in bicicletta o qualunque spor vi piaccia, è essenziale virare la propria vita ad uno stile più sano e lontano dalla sedentarietà;

Che si tratti di una passeggiata, di una lezione di yoga, nuoto, una pedalata in bicicletta o qualunque spor vi piaccia, è essenziale virare la propria vita ad uno stile più sano e lontano dalla sedentarietà; imparare a meditare , trovando anche solo pochi minuti al giorno per concentrarsi su se stessi, liberare le mente e riequilibrare la propria parte interiore;

, trovando anche solo pochi minuti al giorno per concentrarsi su se stessi, liberare le mente e riequilibrare la propria parte interiore; liberarsi dalla negatività , da discordi deleteri, da ambienti o persone poco salutari per il proprio benessere e dai pensieri passati o presenti che influiscono appesantendo il proprio stato d’animo;

, da discordi deleteri, da ambienti o persone poco salutari per il proprio benessere e dai pensieri passati o presenti che influiscono appesantendo il proprio stato d’animo; respirare, prendendosi il tempo necessario per le cose ma anche imparando a respirare profondamente, lentamente, a pieni polmoni (e diaframma). Un modo per rilassare il corpo e la mente, facilitare e migliorare la digestione e la circolazione, ridurre gli stati tensivi o di stress, ecc.

Linee guida fondamentali per ottenere enormi benefici per l’intero organismo in ogni sua sfaccettatura. Seguendo una dieta equilibrata e ricca di alimenti che aiutano ad accelerare il metabolismo e a favorire la digestione (senza appesantire il corpo e aiutandolo a rimanere energico).

Dieta olistica: esempio di menu settimanale

Nello specifico, la dieta olistica si suddivide in cinque pasti al giorno: colazione (abbondante), spuntino, pranzo, merenda e una cena leggera. Arrivando a mangiare circa 2000 Kcal al giorno in modo bilanciato e senza arrivare mai a sentire il senso di fame durante l’arco della giornata.

Senza nessuna restrizione a livello di tipologie di cibi (come avviene per esempio nelle diete vegetariane o vegane) o preferenze di nutrienti (come le diete proteiche) ma, come visto, imparando a scegliere con consapevolezza i diversi prodotti, prestando attenzione alla qualità e alla provenienza. Attuando una vera e propria educazione alimentare e mantenendo in equilibrio macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi) e micronutrienti (vitamine, minerali, fibre). Ovviamente sempre seguendo le indicazioni di un medico e/o un nutrizionista. Ecco un esempio.

Lunedì

Colazione: latte parzialmente scremato, fette biscottate integrali e marmellata senza zucchero.

Spuntino: frutta fresca di stagione.

Pranzo: pasta integrale con verdure miste biologiche a piacere e insalata mista.

Merenda: frutta fresca.

Cena: fesa di tacchino ai ferri con verdure miste al forno, pane integrale.

Martedì

Colazione: yogurt magro con cereali integrali e frutta, un tè verde.

Spuntino: frutta fresca o secca.

Pranzo: orata al a vapore con verdure a piacere biologiche cotte o crude, pane integrale.

Merenda: frutta fresca.

Cena: minestra di verdura con riso integrale, insalata mista.

Mercoledì

Colazione: latte parzialmente scremato con biscotti integrali e un frutto.

Spuntino: frutta fresca.

Pranzo: pasta di farro con carciofi e insalata mista.

Merenda: melone.

Cena: mozzarella o un formaggio magro con pomodori, carote, finocchi freschi e olio extravergine di oliva, pane integrale.

Giovedì

Colazione: yogurt magro con cereali integrali e frutta, un tè verde.

Spuntino: frutta fresca.

Pranzo: pesce al forno con carote crude e rucola e zucchine al forno.

Merenda: frutta fresca.

Cena: zuppa di legumi con cipolle, insalata mista e pane.

Venerdì

Colazione: latte parzialmente scremato, fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero.

Spuntino: frutta fresca.

Pranzo: pasta alla norma con insalata mista.

Merenda: frutta fresca.

Cena: vellutata di porri, ceci e broccoli con pane a fette. petto di pollo alla piastra con verdure a piacere e pane.

Sabato

Colazione: yogurt magro con cereali integrali e frutta, un tè verde.

Spuntino: frutta fresca.

Pranzo: riso nero con verdure a piacere saltate in padella, insalata mista.

Merenda: frutta fresca.

Cena: petto di pollo alla piastra con verdure crude e bio a piacere e pane.

Domenica

Colazione: latte parzialmente scremato, fette biscottate integrali con marmellata senza zucchero

Spuntino: frutta fresca e una tisana.

Pranzo: pesce azzurro al forno con verdure miste al forno e insalata, pane.

Merenda: frutta fresca.

Cena: minestrone di verdure con pasta integrale, un frutto.

Un menu molto simile alla regina delle diete, quella mediterranea, con l’aggiunta di una coscienza maggiore verso ciò che si porta in tavola e di come lo si prepara e, quindi, di ciò che entra nel proprio corpo. Imparando anche come agisce ogni alimento e con quali benefici.

I benefici della dieta olistica

Scopo della dieta olistica, infatti, è stare bene. Agendo a 360° su ogni aspetto che, direttamente o indirettamente, può influenzare la propria salute e benessere. Un approccio a tutto tondo che agisce sia sul corpo che sulla mente. Tra i maggiori vantaggi legati a questa dieta e stile di vita, infatti, ci sono:

accelerazione del metabolismo;

perdita di peso;

riduzione del grasso addominale;

controllo dei livelli di glicemia e del colesterolo;

prevenzione di malattie come il diabete;

riduzione delle patologie legate al sistema cardiovascolare (ipertensione, infarto, ecc.);

riduzione di disturbi come cellulite e ritenzione idrica;

rallentamento dell’invecchiamento cellulare e degli effetti dei radicali liberi;

prevenzione dell’insorgenza di molte malattie croniche o di tipo tumorale (colon, alla prostata, al seno, al fegato e allo stomaco);

rafforzamento del sistema immunitario;

facilitazione della digestione e eliminazione dei problemi a essa collegati;

prevenzione e riduzione di incorrere nella sindrome metabolica;

aumento della capacità respiratoria e dell’ossigenazione.

Ma anche:

incremento della propria capacità di concentrazione;

migliore gestione (o anche eliminazione) dello stress o di situazioni tensive e dei disturbi relativi;

aumento dell’energia fisica durante l’arco della giornata;

aumento della calma interiore;

miglioramento dell’umore;

ecc.

Insomma, benefici che abbracciano corpo e mente a 360° per un benessere totale e in grado di migliorare la qualità della propria vita.

Dieta olistica: le controindicazioni

La dieta olistica, infatti, se seguita con cognizione di causa, consapevolmente, con un ascolto reale del proprio corpo e in accordo con le indicazioni fornite dal medico sulla base delle peculiarità e necessità specifiche di ciascuno, non presenta controindicazioni. E questo perché, come detto, il suo scopo cardine è il benessere e il vivere bene e in salute.

Adattandosi alle diverse esigenze (non è una dieta standard) e potendo essere personalizzata per soddisfare ogni singolo soggetto.

Vero è che, se presi dalla foga, ci si lascia andare alla sperimentazione personale, senza curarsi di ciò che realmente può far bene o male al proprio corpo, anche la dieta olistica può causare tutta una serie di disturbi a seconda dell’errore che si commette. Per questo, per quanto riguarda la parte alimentare e la scelta di un’attività fisica idonea, il consulto medico è sempre necessario.

Se si parla di lavorare sul proprio benessere e sullo stile di vita, invece, iniziando un percorso di maggior consapevolezza di sé, sia fisico che mentale e interiore, il momento giusto è sempre adesso. Per aprirsi una nuova possibilità di vita più sana, attenta, presente e felice.