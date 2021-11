Diletta Leotta approda al cinema. Dopo le ‘prove’ in due diversi spot per il brand Intimissimi, la giornalista di Dazn si cimenta in un’avventura tutta nuova, quella della recitazione. E lo fa con il film di Alessandro Siani Chi ha incastrato Babbo Natale? in uscita in tutte le sale a partire dal 16 dicembre. Diletta recita a fianco di Christian De Sica, Angela Finocchiaro e, naturalmente, di Siani, che è anche regista della pellicola.

Vi raccomandiamo... Marco Bocci ritorna a fare il regista e dirige Laura Chiatti nel film La caccia

“Questo Natale lo passiamo insieme tra risate e magia! Ci vediamo al cinema“, ha scritto Diletta sulla sua pagina Instagram.

Si tratta, per lei, di una seconda esperienza sul grande schermo, dopo il debutto nel 2020 nel film 7 ore per farti innamorare, di Giampaolo Morelli. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, inoltre, Diletta ha parlato proprio di quanto sia stata per lei preziosa questa esperienza sul set.

“Il set mi diverte tantissimo, che sia per un film o per uno spot. Mi piace l’atmosfera, il gioco di squadra, il gruppo di persone che fa un lavoro enorme, per più giorni, tutti assieme, anche per una semplice pubblicità di 30 secondi. Sono contenta di poter crescere così tanto, anche umanamente, a ogni esperienza professionale che faccio“.

Il film, che avrebbe dovuto debuttare nelle sale nel 2020, è stato rimandato a causa della pandemia di Covid-19. Chi ha incastrato Babbo Natale racconta la storia della Wonderfast, un’azienda molto conosciuta che si occupa di consegne online. La ditta non è seconda a nessuno nel settore, tranne che durante un particolare periodo, proprio quello di Natale. Durante le festività natalizie, infatti, Babbo Natale riesce a battere la Wonderfast senza problemi e all’azienda questa cosa non va proprio giù, tanto da escogitare un piano…