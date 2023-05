Diletta Leotta, proprio in questi mesi, è in attesa della primogenita e, nella giornata di oggi, 31 maggio 2023, si è raccontata nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera, in cui ha voluto condividere con i lettori alcune anticipazioni in merito al debutto del suo primo podcast e il sogno di convolare a nozze con il compagno Loris Karius. Tuttavia, secondo la conduttrice, il primo passo verso il matrimonio, dovrebbe compierlo il fidanzato: “In questo sono tradizionalista”, si legge tra le righe del quotidiano.

La futura mamma ha rivelato qualche dettaglio sugli ospiti speciali che inviterà nel corso della prima puntata di Mamma Dilettante, il talk che andrà in onda dal 19 giugno 2023, in cui Michelle Hunziker e Alice Pignagnoli, portiere della Lucchese, le daranno qualche consiglio per affrontare al meglio la vita da genitore. Nel corso dell’intervista, la conduttrice radiofonica ha dedicato uno spazio per descrivere la figura della calciatrice professionista e di come abbia affrontato la gravidanza:

Alice ci racconta un aspetto interessante dell’essere mamma facendo sport ad alto livello. Ora è alla seconda gravidanza, ma la prima l’ha vissuta mentre giocava, è tornata in campo dopo 100 giorni dal parto e aver perso 17 chili.

Diletta Leotta, inoltre, si è soffermata anche sulla personalità della celebre conduttrice Mediaset, parlando del loro rapporto di amicizia: “Michelle riempie la stanza di positività” – ha spiegato l’autrice del podcast – “Mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia. È una mamma e una nonna da prendere come esempio”.

La nascita della primogenita della presentatrice DAZN e del calciatore tedesco è prevista per il prossimo 16 agosto, lo stesso giorno in cui Diletta Leotta festeggerà il suo 32esimo compleanno: “Dolcissimo. Già me lo vedo con la figlia femmina, poi lui è di una bellezza da togliere il fiato (…), avrà un riferimento talmente alto, poverina”, ha commentato la futura mamma, immaginandosi i primi passi del compagno nella vita da genitore.

La coppia, proprio in questi mesi, ha valutato diverse opzioni per scegliere il nome della bambina anche se, per il momento, non ne hanno ancora trovato uno definitivo: