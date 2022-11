Diletta Leotta ha ritrovato l’amore grazie a Loris Karius, portiere di origine tedesca classe 1993 attualmente in forza al Newcastle, ma celebre soprattutto per la sua sfortunata esperienza al Liverpool. Ancora adesso, infatti, molti calciofili ricordano la sua prestazione negativa nella finale di Champions League 2018 persa 3-1 complici anche due sue “papere”.

I due sono stati sorpresi insieme in più occasioni e sono reduci da una vacanza trascorsa sotto il sole di Miami, ma fino ad ora non hanno voluto rivelare alcun dettaglio su come siano conosciuti e innamorati. Non è escluso che entrambi preferiscano andare con i piedi di piombo prima di potersi lasciare andare a dichiarazioni roboanti e vogliano capire l’evoluzione di questo sentimento.

Vi raccomandiamo... Diletta Leotta esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Nel frattempo, però, il volto di DAZN ha compiuto un gesto che non può che rappresentare la volontà di uscire definitivamente allo scoperto: i due hanno trascorso, infatti, la giornata di domenica 27 novembre 2022 in bicicletta pedalando per i boschi e le campagne inglesi, esattamente come molte altre coppie e si sono poi scattati una foto. Il selfie è stato condiviso in una delle sue Instagram Stories dalla conduttrice, cosa che ha fatto poi qualche minuto dopo anche l’estremo difensore.

Come capita spesso in questi casi, l’immagine è diventata poi virale. Dopo il selfie è stata ancora la siciliana a pubblicare nelle Instagram Stories alcune immagini di una dolce e romantica serata tra i mercatini di Natale. Grazie al calciatore lei sembra avere così archiviato la storia d’amore con il modello Giacomo Cavalli, che lei aveva voluto avere al suo fianco solo pochi mesi fa in occasione del matrimonio del fratello. È stato a inizio ottobre che si è iniziato a parlare di una relazione tra Diletta Leotta e Karius: molti avevano notato le frequenti battute che i due si sono scambiati sui social, oltre alla scelta di lei di perfezionare l’inglese. Trarre le conclusioni non è stato difficile, ma ora non ci sono evidentemente più dubbi.