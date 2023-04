Diletta Leotta sarà presto mamma per la prima volta, a pochi mesi dall’incontro con Loris Karius, anche se lei per ora ha preferito non rivelare il periodo in cui darà alla luce il suo bambino né il sesso (c’è chi dice che possa partorire ad agosto una femmina). La conduttrice non ha esitato a mettersi in gioco e ad accettare l’invito di Pio e Amedeo ed è stata ospite di Felicissima Sera nella puntata andata in onda venerdì 8 aprile 2023.

I comici come da loro consuetudine, hanno provato a prenderla in giro, facendo anche una battuta su come lei e il compagno, che è di origine tedesca, riescano a comunicare. Successivamente il duo l’ha invitata a fare quelle azioni che a breve diventeranno parte della sua quotidianità.

In studio sono così arrivati un passeggino, un fasciatoio, un bambolotto e pannolino pulito. A quel punto il volto di DAZN ha indossato una vestaglia, tipico abbigliamento da casa, e ha provato a esercitarsi.

Diletta Leotta ha così simulato il momento in cui il neonato si sveglierà nel cuore della notte e inizierà a piangere per essere cambiato. Lei ha così preso in braccio il bambolotto e ha provato a sostituire il pannolino, ma è apparso evidente a tutti come non fosse del tutto capace, evidentemente per la scarsa esperienza fatta finora.

La siciliana ha così chiesto aiuto a Pio e Amedeo: “Dovete aiutarmi, non so come si fa“, ha detto loro, che hanno iniziato a darle qualche consiglio a distanza. L’operazione, seppure con qualche complicazione di troppo, è comunque riuscita. Amedeo Grieco si è anche fatto avanti in maniera esplicita: “Mi offro di fare da baby sitter”, sono state le sue parole nella speranza di poter fare colpo su di lei.

Questa è stata l’occasione anche per svelare un suo particolare desiderio emerso in questo periodo: “Ho una voglia pazzesca di spremuta d’arancia”.