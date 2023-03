Diletta Leotta sarà presto mamma, come ha annunciato lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram venerdì 24 marzo 2023 e condiviso dal compagno Loris Karius. I due, che hanno ufficializzato il loro legame a fine 2022, hanno davvero bruciato le tappe, nonostante fino ad ora abbiano vissuto una relazione prevalentemente a distanza (lui vive e gioca in Inghilterra, nelle file del Newcastle), ma sono davvero entusiasti ed emozionati per questa novità che cambierà presto le loro vite.

La coppia ha così approfittato della sosta dei campionati prevista per gli impegni delle Nazionali e sono partiti per qualche giorno di vacanza a Dubai, come hanno mostrato entrambi sui social.

dilett

La conduttrice di DAZN aveva però cercato di tenere nascoste le sue forme che stanno lentamente cambiando fino a che non ha ufficializzato la notizia, ma ora che non ci sono più dubbi non ha esitato a mostrare il suo “pancino” appena accennato.

“Prima vacanza insieme“, ha scritto Diletta Leotta a corredo dello scatto in cui la vediamo indossare un costume intero sulla spiaggia, a conferma di come sia felice per questa gravidanza.

Non si sa se il bambino in arrivo (non si conoscono per ora né il sesso né il mese in cui è prevista la nascita) possa cambiare i piani di uno dei due a livello lavorativo. Avere giocato la finale di Carabao Cup, nonostante la sconfitta subita, ha rilanciato la carriera di Karius, che era noto soprattutto per le “papere” commesse in occasione della finale di Champions League del 2018 quando vestiva la maglia del Liverpool, chissà quindi che un’italiana in cerca di un portiere di esperienza possa decidere di puntare s di lui.

Tantissimi i commenti e i like da parte dei suoi numerosi follower, pronti certamente a vedere la “bumpevolution“, ovvero come crescerà la sua pancia nel corso dei mesi al pari con l’emozione che diventerà via via sempre più forte.