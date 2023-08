Halle Berry, 8mila dollari al mese, all'ex marito: cosa è successo durante il divorzio

Halle Berry e Olivier Martinez hanno divorziato. Solo ora l’ex coppia, che aveva deciso di separarsi nel 2015, è riuscita a finalizzare il divorzio, dopo anni di battaglie legali per la custodia e il mantenimento del loro unico figlio, Maceo.

Ma, mentre la custodia del bambino è assegnata a entrambi, pare che sarà l’attrice a dover pagare il mantenimento del figlio, la cui cifra ammonta a ottomila dollari al mese. Lo rivela il sito Page Six, basandosi sui documenti depositati pochi giorni fa presso la Corte Superiore di Los Angeles.

In questa cifra rientrano tutte le spese scolastiche, ovvero la divisa, il materiale e naturalmente le tasse. Inoltre, saranno incluse le attività extrascolastiche, l’assicurazione sanitaria e altre spese mediche. Inoltre, l’attrice dovrà rimborsare il suo ex marito per le spese già sostenute per l’anno scolastico che sta per iniziare, oltre che pagare il 4,3% di ogni cifra che incassa che superi i due milioni di dollari.

Ma non è finita qui: Halle Berry si è detta disponibile infatti a pagare anche una parte delle spese legali dell’ex marito, per la precisione 55mila dollari.

I due attori si erano conosciuti nel 2010, mentre entrambi lavoravano al film Dark Tide. Poi, nel 2013, il matrimonio, una cerimonia allo Chateau des Conde a Vallery, in Francia. Nell’ottobre dello stesso anno era nato il piccolo Maceo. Nel 2015, infine, la coppia aveva deciso di separarsi.

“È con il cuore pesante che siamo giunti alla decisione di divorzio”, avevano affermato i due, come riportato da Vanity Fair, “Andiamo avanti con amore e rispetto l’uno per l’altro e con l’attenzione di ciò che è meglio per nostro figlio. Ci auguriamo a vicenda di trovare la felicità nella vita e speriamo che venga rispettata la privacy – nostra e di nostro figlio – in questo momento difficile”.

Dal settembre 2020, l’attrice è impegnata con il cantante Van Hunt.